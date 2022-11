Češi si podle testu vylepšili znalost angličtiny. Na Maďary nebo Slováky ale nestačíme

Žebříček každoročně sestavuje organizace Education First. Do průzkumu se zapojují školy, společnosti, vládní instituce i jednotlivci, a to vyplněním 50minutového online testu. Po jeho zdárném dokončení se dozvědí, do jaké z pěti znalostních úrovní patří. Mohou přitom získat i glejt, který jejich znalosti potvrdí.

„Za absolvování testu mohou získat online certifikát, který lze přímo nahrát na profil na LinkedIn (profesní sociální síť - pozn. red.),“ uvedla Sabina Nováková, vedoucí pobočky Praha pro Education First Česká republika.