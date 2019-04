Češi nemají rádi Araby a Romy. Kladný vztah mají ke Slovákům a Polákům, odhalil výzkum

Praha Z národnostních skupin žijících v České republice mají Češi nejkladnější vztah ke Slovákům. Sympatičtí jsou více než čtyřem pětinám lidí. Následují Poláci, kterým projevuje náklonnost necelá polovina Čechů. Naopak nesympatie vyjadřují lidé především Arabům a Romům.

Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Slováci jsou sympatičtí 83 procentům Čechů. Opačně je vnímá jedno procento občanů. Poláci jsou sympatičtí 45 procentům Čechů, zatímco opačný vztah k nim vyjádřilo 17 procent respondentů. Hodnocení Poláků se oproti loňskému průzkumu mírně zhoršilo. Podle CVVM to může být důsledek nedávných problémů s dováženým polským masem.

Sympatie převažují nad nelibostí ještě u dalších šesti menšin. Jsou to Řekové, které chovají v oblibě dvě pětiny Čechů, Maďaři (36 pct), Vietnamci (38 pct), Němci (35 pct), Židé (32 pct), a Bulhaři (31 pct).

U čtveřice národností převažují antipatie nad sympatiemi, ale největší podíl tvoří neutrální hodnocení. Patří mezi ně Rusové, Číňané, Srbové a Ukrajinci.

V případě Rumunů, Albánců, Romů a Arabů již převažovaly negativní odpovědi. Romy považuje za nesympatické sedm z deseti Čechů, Araby 72 procent.

Z časového srovnání vyplývá, že míra sympatií či antipatií k jednotlivým národnostem je více méně stabilní. „V průběhu posledních tří let došlo, možná i v souvislosti se zvýšenými antipatiemi k Arabům, k mírnému poklesu míry nesympatií u Romů,“ uvádí CVVM.

Za zmínku stojí podle autorů průzkumu také trvalý nárůst sympatií k Vietnamcům. Vztah Čechů k této menšině je v současnosti nejlepší od začátku průzkumů v roce 2013. Mírné zlepšení aktuální výzkum ukázal také v případě Maďarů a Rusů.

Průzkum mínění provádělo CVVM od 2. do 13. března. Zapojilo se do něj 1096 obyvatel ČR ve věku od 15 let.