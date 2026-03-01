Manželé incident popsali jako děsivý, zároveň ale chválili hotelový personál za to, že pomohl zachovat klid. Varování před dalšími útoky jim chodí automaticky na mobil.
„Celé to začalo odpoledne, plavala jsem v moři a přišel za mnou manžel a ukazoval mi, že něco velkého spadlo do vody. Nic jsem neviděla, lidé se začali shromažďovat a ptát se, co se stalo, a v tom jsme na nebi uviděli exploze a pak někdo přečetl, že propukla válka mezi USA a Íránem,“ uvedla Lenka Winkler s tím, že poté šli na drink do hotelové restaurace a události vzaly rychlý spád.
„Seděli jsme na terase a kolem hotelu proletěl dron Šáhed, slyšeli jsme svištění a pak došlo k silné explozi v zadní části hotelového komplexu,“ uvedl John Winkler.
„My jsme byli na straně blíž k moři, dron zasáhl parkoviště před hotelem. Propukla hrozná panika, samozřejmě byl hrozný hluk, takže děti brečely, evakuovali všechny do přízemí, byl cítit kouř a seděli jsme tam a čekali na další pokyny,“ dodali manželé s tím, že jim po celou dobu fungovalo internetové připojení.
V přízemí k hostům promluvil manažer hotelu, českému páru bylo zhruba po 40 minutách umožněno se vrátit na pokoj v devátém patře s pokynem, že mají zavřít okna a zatáhnout závěsy. Naopak hosté s pokoji blíže k místu zásahu se na pokoj vrátit nemohli.
„V noci došlo k dalším útokům. Asi dvakrát nebo třikrát nám na mobil přišlo varování, že se máme ukrýt, takže jsme se schovali za postel, aby nás případně nezasáhly střepy z oken, kdyby venku došlo k velké explozi,“ uvedl John Winkler.
„Druhý den jsme zjistili, že někteří lidé v noci vůbec nespali a zůstali v hotelové lobby v přízemí. Musím říct, že to celé bylo dost děsivé, poprvé v životě jsem se skutečně bála,“ dodala Lenka Winkler.
Podle Johna Winklera byla u hlavního vstupu do hotelu zasažena asi čtyři auta, jejichž řidiče odvezla záchranná služba. O jejich stavu nemají informace, hotel zůstává uzavřený a hosté ho nemohou opustit. Požár byl už ráno uhašen.
„Personál dobře situaci uklidňoval a pomáhal lidem, kteří byli neklidní. Odvedli fakt dobrou práci,“ uvedl John Winkler. Hosté na situaci podle něj reagují různě, někteří jsou vystresování, zatímco jiní se chovají, jako by se nic nedělo.
V neděli ráno podle manželů stále panoval trochu zmatek a v dáli byly slyšet exploze. Pláže zůstaly zavřené, odpoledne začalo ven chodit víc lidí, ale zůstávali u bazénu blízko budovy. Z nedalekého přístavu, kam zřejmě dopadl jeden z dronů, byl vidět stoupající kouř.
Manželé se zaregistrovali v systému Drozd a kontaktovali linku českého ministerstva zahraničí, kde jim bylo sděleno, aby zůstali na místě a následovali pokyny dubajských úřadů.
Uvažovali o tom, že by si půjčili auto a odjeli do Ománu, ale i ten byl při íránských útocích zasažen. Zároveň vyčkávají, zda bude v pondělí otevřeno dubajské letiště. Pokud se situace uklidní, chtějí pokračovat v dovolené a vrátit se podle původního plánu.
Psychicky situaci podle svých slov zvládají dobře, protože mají jeden druhého a nejsou na dovolené s dětmi. „Kdybych tady byla s dětmi, měla bych velký strach,“ uvedla Lenka Winkler s tím, že malé děti při útoku křičely, protože se velmi bály.
„Nikdy jsme nebyli ve válečné zóně,“ uvedl John Winkler s tím, že nikdo nečekal, že Írán zaútočí i na sousední arabské státy. Lenka Winkler poznamenala, že při jejich poslední návštěvě Dubaje před čtyřmi lety propukla válka na Ukrajině a že ve Spojených arabských emirátech válku nečekala.
V průběhu telefonátu Winklerovi slyšeli další exploze, ale zůstali v klidu, protože výbuchy zřejmě byly daleko a v případě bezprostředního nebezpečí dostávají upozornění na mobil a začne zvonit hotelový telefon.
„Nic se nám nestalo, možná jsme měli štěstí, protože šlo o metry, kdyby dron zasáhl hotel hlouběji, tak bychom dnes třeba s vámi nemluvili. Možná nám to celé ještě nedochází, ale jsme v pořádku,“ shrnul John Winkler.