Češi jsou i pro delší odklad brexitu. Na ortel čekají stovky firem

PRAHA Emocemi nabitý večer nejspíš ve středu prožijí evropští státníci v Bruselu. Mimořádný summit bude řešit jediné: brexit. Kromě politiků čekají na ortel i stovky českých firem.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který se za Česko účastní středečního bruselského summitu k brexitu, nechtěl dopředu nic předjímat. Potvrdil jen, že pro ČR by bylo nejvýhodnější vypsání nového referenda, které by odchodu Spojeného království z EU zabránilo.

„Alespoň pro mě Velká Británie byla a je stále velkým spojencem. A pokud by to dopadlo předčasnými volbami a druhým referendem, aby zůstali, byl by to ideální stav,“ dodal.



„Česká republika se řadí k flexibilnímu křídlu. Jsme připraveni podpořit prodloužení brexitu do 30. 6., ale i delší,“ sdělila státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Pro Čechy je ale zároveň důležitá integrita EU, takže „úplně všemu“ vyhovět nechtějí. „Premiér stále zůstává ve velmi pozitivním módu ohledně budoucího setrvání Británie v EU. Dveře by měly zůstat otevřené,“ doplnila před bruselskou schůzkou Hrdinková.

Závěry jednání budou klíčové pro řadu českých firem. Nejistoty spojené s brexitem jim přípravy na britský odchod z EU značně ztěžují. Aktivně se chystají jen asi tři procenta z nich. Podobné výsledky vykazují i jiné evropské země.

„Pro podniky je velmi obtížné se připravit, když netuší, jaká pravidla budou od momentu brexitu platit. Dlouhodobě podnikům radíme, aby se přichystaly na nejhorší možný scénář, což je ovšem pro mnoho malých a středních podniků nákladné a často i kapacitně nemožné, a proto stále vyčkávají,“ vysvětlila hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Firmy především hledají alternativní dodavatele, odběratele i zaměstnance na starém kontinentu. Řada z nich se rovněž předzásobila alespoň na tři až čtyři měsíce dopředu.

Odchod Britů může bolet i české politiky na unijní půdě. „Brexit posílí francouzsko-německé úřednické vazby,“ řekl Lubomír Zaorálek (ČSSD), předseda zahraničního výboru sněmovny. Odchází rovněž těžká váha neplatící eurem a je možné, že bez ní se bude rozhodovací centrum EU přesouvat do eurozóny, ve které nejsme. „Pokud by to nastalo, bylo by na místě přehodnotit naši pozici k přijetí jednotné měny,“ vyzval Radek Špicar, viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle Zaorálka se ale tlak na naše přijetí eura zvyšovat nebude. „Německo to po nás nechce. Vyhovuje mu EU taková, jaká je teď,“ zdůraznil s tím, že Němci chtějí status quo.

Brexit potrápí ekonomiku

Nejbolestivější ale jistě budou ekonomické dopady brexitu. V nejhorší variantě, v případě brexitu bez dohody, by roční HDP mohl poklesnout o deset miliard korun, respektive tržby českých firem o 30 miliard korun. Uvádí to studie společnosti Deloitte.

Z konkrétních odvětví ovlivní brexit zejména automobilový průmysl. „Kdyby došlo k tvrdému brexitu, bude nás to bolet hodně. Británie je naše páté největší exportní odbytiště a ztížený přístup na tento trh by byl pro mnoho exportérů velmi nepříjemný,“ sdělil Špicar. Pro některé firmy je podle něj Spojené království naprosto klíčové. V případě českého vývozu fotografických přístrojů se například 62 procent exportuje právě do Británie. Mezi další postižené oblasti bude zřejmě patřit český vývoz elektroniky, počítačů, strojů a zařízení nebo hraček.

Pokud by došlo k odchodu bez dohody, Británie by se pro nás stala běžnou „třetí zemí“. Znamenalo by to uvalení desetiprocentních cel na osobní automobily. „Každý, kdo zná význam automobilového průmyslu pro naši ekonomiku, asi tuší, jak nepříjemné by to pro nás mělo důsledky,“ zdůraznil Špicar.

Dopad na něj potvrdila i Kubelková. „Propojenost dodavatelských a distributorských řetězců je v tomto odvětví obrovská. Denně se tam i zpět přepraví tisíce kamionů s dodávkami automobilových částí. Brexit bez dohody dopadne na toto odvětví ne v období měsíců, ale hodin,“ uvedla.