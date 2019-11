Češi kvůli kůrovci brání pesticidy. Evropská unie chce účinnou látku zakázat

PRAHA Každý rok za sebou zanechává kůrovec v Česku víc a víc padlého dřeva. Hlavní cestou, kterou lesníci se zabijáckým broukem bojují, je chemie. Účinnou látku používanou v boji s lýkožroutem chce však Evropa už ke konci příštího roku zakázat.

Česko se teď spolu s některými dalšími státy snaží dojednat, aby se takzvané pyretroidy mohly využívat až do roku 2026. „Příslušný výbor v Bruselu jedná o tom, že by se termín využívání prodloužil. A to nejen pro ČR, ale pro všechny,“ řekl LN náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, který má na starosti lesní hospodářství.