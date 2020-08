Češi, Němci i Poláci budou protestovat proti rozšíření hnědouhelného dolu Turów

Hrádek nad Nisou (Liberecko) Češi, Němci i Poláci se v neděli v poledne sejdou u památníku Trojmezí u Hrádku nad Nisou na Liberecku, aby společně protestovali proti plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów v těsném sousedství hranice. Mezinárodní protest Thirst for Justice svolala ekologická organizace Greenpeace.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské ministerstvo klimatu v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila.



V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a právě Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu. Už teď se voda z oblasti ztrácí, potoky i studně vysychají. Mezinárodní setkání u hranic má podle Greenpeace také podpořit požadavek na rychlý přechod od devastující těžby uhlí k čisté a udržitelné energetické budoucnosti pro tento region.