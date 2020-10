Češi nezvedají telefon hygieně, pracovníci se nedovolají skoro ve čtyřech z deseti případů. Ztěžuje to trasování

Praha „Nejdřív zavolají, že se v určitý čas znovu ozvou, ať si rozmyslíte svoje kontakty. Když to poté nezvedáte, zavolají ještě jednou, pak přijde SMS, že chtějí informace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsou poměrně vytrvalí,“ popisuje Lukáš, co následuje, když se dozvíte, že máte pozitivní test na koronavirus.

Hygienické stanice nestíhají, problémy mají zejména s trasováním. Přesto to v nemalém počtu případů není chyba na straně hygien. Téměř čtyřicet procent lidí jejich telefon v den, kdy volají, nezvedne a hygienici musejí nakaženého vytáčet znovu a znovu. Vyplývá to z dat chytré karantény, jež zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.



Ke 2. říjnu hygiena volala v posledních čtrnácti dnech 9068 lidem. Ne od každého ale dostala odpovědi, které potřebovala, aby mohla začít trasovat. Telefon totiž zvedlo jen 6,5 člověka z deseti. Za celé září bylo toto číslo ještě menší, hygiena se s dotyčným spojila jen v 62,9 procenta případů. Tedy více než tři lidé z deseti telefon nezvedli.



Neznamená to, že by se hygiena nedovolala třeba napodruhé, napotřetí nebo po x dalších telefonátech. Nakonec se s nakaženým spojí, problém je, že už tak přetížení pracovníci „vytáčejí“ číslo několikrát nazmar.

„Stává se to zejména přes víkend. Lidé to nakonec zvednou, ale někdy to trvá,“ popsal pro server Lidovky.cz vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Zveřejněný údaj je podle něj spíš pro vnitřní potřeby. „Chceme na základě toho přijmout opatření, aby se situace zlepšila. Hygiena bude volat jednou nebo dvakrát, poté bude rozesílat SMS, ať lidé zavolají zpátky,“ dodal Dzurilla.

V období dvou týdnů před druhým říjnovým dnem hygiena nedořešila 4057 případů lidí, kteří měli pozitivní test na covid. Dalších 2680 osob jsou nedořešené rizikové kontakty. Hygienické stanice kvůli tomu schytávaly kritiku.

Pražskou a středočeskou dokonce v této souvislosti jmenoval na tiskové konferenci ke konci září premiér Andrej Babiš (ANO). Není to ale jen tím, že nárůst případů byl v září strmý, celý proces někdy prodlouží sami lidé.

Lidé chodí víc k lékaři

Do trasování rizikových kontaktů se promítla ještě jedna věc: v poslední době navštěvují lidé, kteří mají podezření, že se nakazili, spíš praktického lékaře, než aby se obrátili na hygienu.

„Před jedním či dvěma týdny jsem upozorňoval, že tato situace nastane. Pokles trasování povede k poklesu počtu indikovaných testů přes krajské hygienické stanice, k růstu indikací od praktiků a k růstu procenta pozitivních v laboratořích. Roste nám nálož v populaci, jen ji pořádně nevidíme,“ napsal na Twitteru ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch, jenž vede laboratorní skupinu ministerstva zdravotnictví.

Nasvědčuje tomu podle něj i to, že počet hospitalizovaných vzrostl ve srovnání se začátkem září asi o třetinu.

Do vysokých čísel nakažených se může propisovat postup, kdy se karanténa už neukončuje negativním testem. Pokud někdo nemá po deseti dnech příznaky, je považovaný za vyléčeného. V souhrnných datech se tak neukazují negativní testy těch, kteří už nemoc prodělali nebo museli zůstat s někým nakaženým doma, a to od 25. září. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je to sice jeden faktor, hlavním důvodem nepříznivých čísel je ale vyšší nálož viru v populaci.

V mezičase se posílily kapacity hygien, do trasování by se měli zapojit policisté. Dohodlo se na tom ministerstvo zdravotnictví s resortem vnitra. Pomoci by jich mělo víc než dvě stě. V Praze a středních Čechách pomáhají i zaměstnanci Úřadu vlády.

Příští týden by mělo také začít takzvané sebereportování. Místo toho, aby nakažený diktoval svoje kontakty do telefonu, vyplní je do online formuláře. Odkaz na něj by měl přijít společně s výsledky testu. „Taková relativní drobnost, 15 minut času, nám může významně zvýšit trasovací kapacitu v České republice,“ říká k tomu Hajdúch.

V pondělí přibylo 3119 potvrzených případů covidu-19, což je čtvrtý nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Zatímco na jaře patřilo Česko mezi země, které koronavirus zvládají, teď je na tom špatně. V přepočtu na obyvatelé má druhý nejvyšší nárůst případů v Evropské unii, hned po Španělsku.