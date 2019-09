Češi objevují výhody cestování karavanem. Za obytný vůz zaplatí v průměru milion a půl

Praha Neřešit obsazené hotely a penziony či zpožděné lety, jen usednout za volant a vydat se na místo, které člověka zrovna napadne. A když nebude vyhovovat, kdykoliv se přesunout zase dál. Dovolenkový scénář, po němž touží stále více lidí. Češi si oblíbili cestování na čtyřech kolech. Potvrzují to i prodejny a půjčovny, které hlásí zvýšený zájem o obytné vozy.

„Větší zájem pozorujeme zejména poslední tři roky. Meziroční nárůst bych odhadoval v půjčovně 30 procent a u prodejů až 40 procent,“ řekl LN Vladimír Horký ze společnosti Hykro.

Ministerstvo dopravy počátkem letošního roku evidovalo 47 362 registrovaných obytných vozů. Koncem června to bylo již téměř 49 tisíc, skoro o půl druhého tisíce více.

Svoboda i pohodlí

„Karavaning umožňuje svobodné cestování. Lidi chtějí mít své pohodlí a hlavně být blíže přírodě,“ vysvětluje Klára Hájek Velinská, cestovatelka a zakladatelka blogu All4Camper. „Je úžasné, že můžete mít vše s sebou a být nezávislí, což otevírá prostor pro objevování čehokoliv.“

Za rostoucí popularitou karavaningu vidí odborníci i momentální dobrou ekonomickou situaci, díky níž si lidé tohoto nepříliš levného koníčka mohou dovolit. Cena prodávaných obytných aut se nejčastěji pohybuje kolem jednoho a půl milionu korun. Za tuto cenu lze získat kvalitní vůz plně dostačující pro běžné potřeby karavanistů.

Kupci ale stále častěji neváhají sáhnout do peněženky ještě pro pár set tisíc korun navíc, aby měli luxus v podobě soběstačného automobilu vybaveného i myčkou, pračkou, centrálním vysavačem, generátorem či zakázkovým zvukovým systémem.

Najdou se i tací, kteří za dům na pneumatikách zaplatí ještě víc: „V letošním roce nejdražší z námi prodávaných vozů atakuje hranici 1,4 milionu eur (zhruba 36 milionů korun – pozn. red.),“ uvedl Petr Kolář z Karavan Centra Velim.

Vyznavači karavaningu se přitom shodují, že nejde pouze o způsob cestování, ale přímo o životní styl. Podle Jana Bízika, předsedy Oscar – Sdružení dovozců obytných vozidel jde i o ekologicky nejčistější pobyt v přírodě, tedy pakliže jsou dodrženy veškeré karavaningové zásady.

„Ten, kdo si jednou vyzkoušel pobyt v přírodě s obytným vozidlem, se k tomuto stylu vrací,“ tvrdí. Dlouhodobě rostoucímu zájmu o obytné automobily napomáhá i generační obměna. Mnozí zástupci pokolení, které začalo po roce 1989 podnikat, prý dospěli do fáze, kdy disponují dostatkem úspor a času, aby si vůz pořídili a obráželi s ním domácí i zahraniční kempy. Právě starší lidé tvoří nejpočetnější část kupujících.

„Místo toho, aby si pořídili chalupu, tak si za našetřené finance pořídí obytný vůz a přes zimu na dva, tři měsíce odjedou do tepla, do Portugalska, Španělska nebo Řecka, kde si užívají,“ nastínila nomádka Klára Hájek Velinská, jež se karavaningu věnuje osm let.

Bydlení na míru

V Česku podle Jana Bízika momentálně neexistuje žádný významný výrobce obytných automobilů. Takřka všechny jsou dováženy za zahraničí a kvůli velmi individuálním požadavkům jednotlivých zákazníků se vyrábějí na objednávku. To má za důsledek až mnohaměsíční čekání na dodání. Zejména pak na jaře, v hlavním prodejním období.

„Kdo chce obytný vůz obdržet na jaře, musí jej objednat již kolem října, listopadu,“ míní Bízik.

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že největším exportérem pojízdných domovů do Česka je Německo, následované Itálií, Španělskem, Slovinskem nebo Francií.

Na tuzemském trhu jsou nyní zastoupeny prakticky všechny hlavní evropské značky. Zvyšuje se také počet vozidel dovezených z USA. Životnost obytných aut se přitom počítá přibližně na dvacet let.

V listopadu je v Česku každoročně mezinárodní veletrh Caravaning Brno, jenž přibližuje trendy a nové technologie v oblasti. Významnou výstavou obytných aut ve světě je pak Caravan salon v německém Düsseldorfu, který se koná na přelomu srpna a září.

Ideální dovolenkovou destinaci pro cesty v obytňáku představuje podle Kláry Hájek Velinské sousední Polsko. Nabízí podle ní totiž spoustu zeleně, divokost i perfektní vybavenost pro kempování.

Ti, co vyhledávají moře, objevují v obytných vozech Řecko či Itálii, v poslední dvou letech pak hojně také Albánii. A samozřejmě že mezi Čechy je oblíbené i Chorvatsko, do nějž míří nejčastěji rodiny s dětmi.