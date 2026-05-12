Na summitu NATO chtějí Češi hlavně Babiše a pak Pavla. Macinka v průzkumu neuspěl

Průzkum se uskutečnil od 8. do 11. května a zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let. Podle nich by měl Českou republiku reprezentovat hlavně premiér, poté prezident a dále ministr obrany. Ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) by nechala odcestovat méně než třetina Čechů.
„Česká republika je parlamentní demokracie a tímto pohledem ji vnímá většina občanů. Proto by podle nich měl Česko na summitu zastupovat především premiér Andrej Babiš. Shodnou se na tom jak voliči vlády, tak někteří voliči opozice,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová. U voličů hnutí ANO chce Babiše na summitu 89 procent, u voličů Spolu 49 procent.
Na druhém místě se umístil prezident Petr Pavel. Na summitu by ho rádo vidělo 47 procent Čechů. Výraznou podporu, přes 90 procent, má u příznivců Spolu, STAN i Pirátů. Naopak Pavla na summitu si přeje podle autorů průzkumu jen 17 procent voličů ANO.
„Paradoxně největší podporu mezi vládními stranami má prezident mezi Motoristy, v Ankaře ho chce 26 procent jejich příznivců. V případě příznivců SPD je podpora Pavlovy účasti na summitu pouhých osm procent,“ napsal server.
Zůna se umístil na třetím místě. V Turecku ho chce 45 procent všech respondentů. Na posledním místě s 30 procenty skončil ministr Macinka, který opakovaně vystupuje proti účasti prezidenta na summitu NATO.
Spor Hradu a vlády o účast na summitu NATO trvá i po páteční schůzce Pavla a Babiše. Pavel trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá.
Podle Babiše by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, jelikož má na starosti vládní rozpočet. O složení delegace bude rozhodovat v červnu. Summit se uskuteční 7. a 8. července.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.