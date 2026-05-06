Děkujeme, jste inspirací. Češi v dojemných vzkazech přejí Attenboroughovi k jubileu

Lidé mohou Attenboroughovi napsat vzkaz, nahrát fotografii či video. Řada Čechů ke svým přáním připojují fotografie své rodiny nebo oblíbených míst. Některé motivy se objevují častěji, jako například vděčnost za Attenboroughovu práci a inspiraci, kterou mnohým z nich dokumentarista přinesl. Lidé píší, že díky němu našli vztah k přírodě nebo začali více přemýšlet o její ochraně, uvedla česká pobočka WWF.
Poblahopřát Attenboroughovi mohou nejen jednotlivci, ale i školy nebo firmy. WWF Česko všechna odeslaná přání shromažďuje a v den jeho narozenin je doručí jeho týmu jako dar k životnímu jubileu.
„David Attenborough inspiroval celé generace lidí k tomu, aby se zajímali o přírodu a chránili ji. Máme radost, kolik z nich se do výzvy zapojilo a jak osobní vzkazy sdílejí. Ukazuje to, jak silný dopad jeho práce má,“ sdělila ředitelka WWF Česko Lenka Fryčová.
Attenborough se proslavil popularizací přírodních krás celého světa a podle WWF Česko patří po desetiletí k jedněm z nejvýraznějších hlasů ochrany přírody. Mezi jeho nejznámější dokumenty patří například Planeta Země, Modrá planeta nebo Život na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s BBC. S organizací WWF pracoval na dokumentární sérii Naše planeta, která je dostupná na platformě Netflix.
Během svého života získal Attenborough desítky čestných titulů a různých ocenění včetně mnoha cen BAFTA a Emmy. V roce 2023 ho třeba časopis New Statesman označil za osobnost, která je pro „zelenou diplomacii“ v Británii neocenitelná. Jeho raná tvorba se zaměřovala především na zázraky přírodního světa, v pozdějších letech se ve své práci začal více angažovat na podporu environmentálních a ekologických témat.
11. dubna 2018