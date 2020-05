Češi se na Řecko často ptají. Pro obnovu zájezdů jsou potřeba znát pravidla pro cestování

PRAHA Řecko patří podle tuzemských cestovních kanceláří k zemím, na které se lidé v poslední době často ptají. Je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Pro obnovu zájezdů potřebují CK znát jasná pravidla pro cestování od české vlády.

Důležité bude ale také stanovení podmínek pro řecké provozovatele hotelů, vyplývá z vyjádření cestovních kanceláří. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve středu oznámil, že turistická sezona v Řecku začne 15. června, přímé mezinárodní lety do turistických míst v zemi budou možné od 1. července.

„U našich klientů vede Řecko už několik let a lidé se teď často ptají, kdy tam bude na dovolenou odjet. Na některé červencové a srpnové termíny jsme už zájezdy v poslední době prodali,“ řekla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Pravidla, která stanoví česká vláda, jsou podle ní pro cstovní kanceláře klíčové. Bez nich si nemohou nasmlouvat lety. Řecko u Invie loni tvořilo 21 procent prodaných zájezdů. Dovolená v Řecku loni pro jednoho člověka stála podle Řezníčkové v průměru 15 300 korun.

Lidé už podle obchodního ředitele a mluvčího CK Exim Tours Petra Kostky z médií vědí, že turistické destinace jsou na léto připravené a o dovolenou v cizině se zajímají. Řecko podle něj patří k často dotazovaným zemím. „Vláda musí dát přesná pravidla, za jakých podmínek bude možné vycestovat. My se tomu přizpůsobíme a konečně budeme moci začít pracovat,“ uvedl.

V CK Alexandria je Řecko po Bulharsku druhou nejprodávanější destinací. Loni tam přes ní vycestovalo k 30.000 klientů. Podle marketingového ředitele CK Petra Šatného budou stejně zásadní jako pravidla české vlády i opatření řecké strany pro provozovatele hotelů. Řecko totiž uvažovalo, že hotely budou muset vyčlenit určitou kapacitu pro případně nemocné, nebo nebudou moci obsadit všechny pokoje. Až podle těchto pravidel se podle Šatného hoteliéři rozhodnou, zda se jim vyplatí obnovit provoz. „Menší ostrovy se možná budou otevírat později, může jim déle trvat, než se pravidlům přizpůsobí. V některých hotelech by mohly být nutné stavební úpravy, které by otevření mohly také zdržet,“ řekl.

Do Řecka podle Českého statistického úřadu loni na delší pobyt odjelo 407.000 Čechů. Do Itálie odjelo 605 tisíc českých turistů, do Chorvatska 740.000. Premiér Mitsotakis ve středu v televizním projevu oznámil, že návštěvníci budou podrobováni testům na koronavirus a že místní úřady budou dodržovat přísné zdravotnické protokoly.