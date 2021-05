Češi se valí na Jadran. Dopravci hlásí enormní zájem, první vlak vyráží za týden

PRAHA Dovolená na Jadranu startuje, byť řada omezení přetrvává a rouška je zatím na mnoha místech nutností. První Češi, vyprahlí po dlouhých pandemických omezeních, si přesto již začínají balit kufry na chorvatské pláže.

Je nepochybné, že počet Čechů trávících dovolenou v Chorvatsku se letos proti loňsku výrazně zvýší, shodují se unisono dopravci i cestovní kanceláře. „Chorvati doufají v půl milionu českých turistů, což není nereálné – vzhledem k loňským asi 460 tisícům,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz český konzul v Záhřebu Pavel Duchoň.



Co naopak dle něj příliš neporoste, budou ceny. „Pravděpodobně zůstanou zhruba na stejné úrovni jako v minulých letech,“ dodal.

Ačkoli pro vstup do Chorvatska stačí turistům (kromě očkování nebo potvrzení o prodělaném covidu) jen PCR test či v EU uznaný negativní antigenní test, při návratu zpět do Česka musí kromě testu počítat s pětidenní samoizolací ukončenou poté dalším negativním PCR testem na vlastní náklady.

Povinnost ale patrně od pondělí zmizí. Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek míní, že od 24. května by se mohlo Chorvatsko přesunout z tmavě červených do červených států, u nichž je možné otestovat se okamžitě po návratu a nedlít tak několik dní v izolaci. Pro hrají i chorvatská čísla, podle nichž v zemi nakažených covidem strmě ubývá a naopak roste proočkovanost.

„Mezi prioritní skupiny v rámci očkování byli zařazeni právě i pracovníci v turistickém ruchu,“ dodal český konzul. Do konce června chce vláda v Záhřebu naočkovat 55 procent dospělých.

I letos česká ambasáda v Chorvatsku očekává největší nápor turistů cestujících vlastní dopravou, tři přímé linky však propojí s Chorvatskem v létě i pražské letiště. Zvýšený zájem již nyní hlásí také vlakoví i autobusoví dopravci. „Loni s námi jelo na 60 tisíc lidí, pro letošek máme už nyní prodáno na třicet tisíc jízdenek. Denně prodáváme tak tisícovku,“ potvrdil Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti RegioJet, která první vlak do Rijeky a Splitu vysílá příští pátek.

„Zájem je obrovský, do Splitu je na příští týden vyprodáno,“ dodal s tím, že ceny jednosměrných jízdenek začínají na 590 korunách.

Autobusový dopravce Leo Express spustí prodej jízdenek na linky do Chorvatska v červnu, první spoj vyjede koncem měsíce, poslední pak zkraje září. „Cena zpáteční jízdenky se bude pohybovat okolo dvou tisíc korun. Na palubě budou dodržována hygienická opatření dle platných nařízení, prostory autobusu budou dezinfikovány,“ sdělil mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Přísná hygienická opatření budou platit i na palubě autobusu firmy FlixBus, která v létě plánuje pravidelné přímé linky do 13 chorvatských destinací. „Cestující nastupují zadními dveřmi, kde si musejí dezinfikovat ruce. Při nástupu i při samotné cestě musejí mít ochranu úst a nosu – respirátory či roušky,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Eva Krejčí. Řidiči navíc podle ní zkontrolují i všechna potřebná lejstra, testy a potvrzení.

Důraz na dodržování protiepidemických pravidel bude samozřejmostí i u leteckých společností. Na letošní sezonu otevřou pravidelné linky spojující Prahu s Jadranem hned tři z nich. Smartwings bude od června létat denně do Dubrovníku a Splitu, do kterého zamíří od konce června jednou týdně i Croatia Airlines, Ryanair pak od července spustí dvakrát do týdne spoj se Zadarem.

Pas nepas

Chorvatsko se otevřelo turistům i přesto, že stále není odsouhlasena podoba evropských covidových pasů. Záhřeb se rozhodl na EU nečekat a stanovil si vlastní podmínky. Mezi ně patří i uznávání vakcín, které nemají zelenou od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Do země tak mohou i turisté očkovaní ruským preparátem Sputnik V či některou vakcínou čínských společností. „Pro naše úřady je důležité pouze to, aby hosté, kteří přijedou, měli ochranu, a sezona tak prošla s co nejmenším rizikem. Chorvatská ekonomika do značné míry závisí na úspěchu turistické sezóny a cestovní ruch zase do značné míry závisí na cizincích,“ uvedl chorvatský deník Večernji list.

V loňském roce do země přijelo zhruba o padesát procent méně turistů než v roce 2019. Chorvatsko s tímto skóre nakonec vyhrálo turistickou sezónu ve Středomoří. Nejvíce, téměř čtvrtinu všech návštěvníků, tvořili Němci. Na Slovince připadlo 15 procent a na Poláky devět. Čtvrtou příčku obsadili Češi, kterých v roce 2019 přijelo na Jadran bezmála osm set tisíc, loni jich zavítalo o 40 procent méně. Největší propad počtu turistů nastal pro Chorvatsko u návštěvníků z Rakouska (o 70 procent) a Itálie (až o 80 procent).

Bezpečná nálepka

Chorvatsko se v současné době snaží v zahraničí prezentovat jako bezpečná země, chce především zamezit opakování loňského scénáře, kdy země nechvalně proslula několika masivními ohnisky nákazy. Země proto nyní jasně deklaruje, že bude trvat na bezpodmínečném dodržování epidemiologických opatření. „V loňském roce se velmi vymstilo nedodržování opatření zejména v nočních klubech, kde v průběhu srpna vznikla ohniska nákazy, která zapříčila zbytečný a předčasný odliv turistů z Chorvatska. Podobný scénář již Chorvatsko nechce dopustit,“ řekl konzul v Chorvatsku Pavel Duchoň.

Důvěryhodnost má turistům zajistit speciální nálepka, která má garantovat bezpečnost daného podniku či instituce. Samolepku „Stay Safe in Croatia“mohou získat například restaurace a bary, hotely, soukromé apartmány, muzea a další turistické atrakce. K bezpečnostním opatřením patří nadále i povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, na plážích se zatím s podobnou povinností nepočítá.