Většina Čechů odmítá útok na Írán. Byl neoprávněný a nepřiměřený, říká průzkum

  14:04aktualizováno  14:04
Skoro dvě třetiny Čechů se zajímají o dění na Blízkém východě, více než třetinu válečný konflikt nezajímá. Nadpoloviční většina lidí se domnívá, že únorový útok USA a Izraele na Írán nebyl ani oprávněný, ani přiměřený. Vyplývá to z v pondělí zveřejněného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
foto: AP

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
O neoprávněnosti útoku je přesvědčeno 59 procent českých občanů, stejný počet respondentů se domnívá, že nebyl přiměřený. „Více než polovina české veřejnosti uvádí, že za vznikem a vystupňováním konfliktu mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé stojí především USA,“ uvedli autoři průzkumu.

Více než čtvrtina veřejnosti oproti tomu věří, že na vině je především Írán. Méně než čtvrtina vidí vinu především na straně Izraele.

Češi považují válku na Blízkém východě za hrozbu, přičemž téměř devět z deseti občanů tvrdí, že konflikt představuje hrozbu pro světový mír. Téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR starších 15 let uvedly, že tato válka ohrožuje evropskou bezpečnost.

Online dotazování CVVM se na přelomu března a dubna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 15 let.

Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael letos 28. února. Írán v odvetě cílil na americké a izraelské cíle v regionu. Následná blokáda Hormuzského průlivu rychle zvýšila ceny ropy na trhu. Dlouhodobá blokáda by podle analytiků prohloubila dosavadní nedostatek ropy a držela ceny ropy vysoko po delší dobu, spolu s tím by stouply i ceny plynu či elektřiny.

