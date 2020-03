Češi vládu podporují a s otevřením hranic by nespěchali, vyplývá z průzkumu agentury STEM

Praha Více než polovina Čechů by v důsledku vypuknutí epidemie koronaviru počkala s otevřením hranic na konec tohoto roku, případně by omezení a kontroly měly mít trvalejší podobu. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, která data online či telefonicky sbírala začátkem týdne. Dotázáno bylo 1008 obyvatel Česka.

Českou republiku už více než tři týdny sužuje epidemie nového typu koronaviru. Lidé se přizpůsobují řadě vládních opatření, které jsou spojeny s mimořádnou situací. Omezený pohyb na veřejnosti, poloprázdné ulice a zakryté tváře jsou součástí běžného života občanů. Společnost STEM připravila průzkum o tom, jak Češi zvládají současné omezení spojené s karanténou a s koronavirovou epidemií pro web Seznam Zprávy.

Občané vládu podporují

Z průzkumu vyplynulo, že navzdory řadě problémů, spojených například s dodávkou ochranných pomůcek, má vláda u občanů podporu. Na otázku, zda zvládá dobře situaci a zda zavádí účinná opatření, odpovědělo téměř 83 procent respondentů kladně.

Při otázce, jak lidé do budoucna posuzují uzavření hranic kvůli epidemii, odpovědělo více než 60 procent lidí, že by se mělo počkat s otevřením do konce roku, případně že by omezení a kontroly na hranicích měly mít trvalejší podobu.

V první polovině týdne, kdy se agentura ptala respondentů, začali umírat první pacienti kvůli nemoci Covid-19 a počet nově nakažených překračoval stovku za den. Češi v těchto dnech vyjádřili obrovskou podporu práci zdravotníků a hygieniků, ta je téměř stoprocentní. „Taková jednoznačná podpora v podstatě čemukoliv je v české veřejnosti naprosto ojedinělá,“ uvádí autoři výzkumu.

Respondenti byli dotazováni i na to, jak by současná situace kolem koronaviru a řada výjimečných opatření zavedených na území Česka mohly poznamenat demokracii v zemi. 56,6 % lidí se neobává, že by současná situace vedla k jejímu oslabení. Naopak pouze třetina dotázaných dala najevo názor, že by výjimečná opatření zavedená kvůli koronaviru mohla v budoucnu vést k oslabení demokracie na našem území.

V odhadech o dalším vývoji situace jsou lidé opatrní

Většina dotazovaných si myslí, že bod obratu, tedy moment, kdy počty nově nakažených přestanou narůstat, nastane v řádu týdnů. Necelá 3 % odpověděla, že to bude do týdne, další tři procenta pak očekávají obrat až na konci roku.

Respondenti rovněž očekávají spíše delší dobu na zotavení národního hospodářství poznamenaném vypuknutím koronaviru na území Česka. 38 procent dotazovaných čeká problémy české ekonomiky po dobu dvou až tří let, více než desetina lidí pak předpokládá zásadní krizi s mnohaletým dopadem.

„Nejistý výhled dalšího vývoje se odráží nejen mezi odborníky, ale také mezi veřejností. To se týká jak epidemiologické situace, ale také vyhlídek na ekonomické dopady pro Českou republiku. Situace se bude dál vyvíjet, odhady, jaká bude budoucnost, spíš odráží náš strach nebo přání než cokoliv jiného. Říct, že nevíme, co se stane za několik měsíců, je nejsprávnější vyjádření toho, co teď laická veřejnost cítí,“ uvedli k tomu autoři výzkumu.