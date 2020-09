Češi vyklidili kanceláře, o obleky není zájem. Ve firmách se mění kultura, konzervatismus dostává na frak

PRAHA Perfektně padnoucí oblek, sladěná kravata, košile i ponožky. Každodenní ranní rituál řady českých manažerů vzal v současné době za své. Drahé kalhoty vystřídala běžná konfekce, či dokonce tepláky, designově vybavenou kancelář nahradila v lepším případě domácí pracovna, u někoho jen jídelní stůl. Práci z domova, tedy home office, vykonávala na jaře téměř polovina zaměstnanců. Podzim bude podobný, odhaduje Hospodářská komora.

Starému způsobu práce u řady zaměstnavatelů zřejmě odzvonilo. Koronavirus jen urychlil to, o čem se opatrně mluvilo, shodují se firmy i zaměstnanci. Možnosti home office totiž pro mnohé skýtají ekonomické škrty – nákladové i ty časové.



„Zaměstnavatelé v Česku byli v minulosti příliš konzervativní a skeptičtí k homeworkingu. Byl bych rád, aby svůj přístup přehodnotili. Nechystá se žádná revoluce, ale možnosti práce z domu se jasně rozšířily. Věřím, že to vydrží,“ řekl pro Lidovky.cz viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar.

Oblibu práce z domova potvrzují statistiky. Podle mezinárodního průzkumu agentury ManpowerGroup, jehož se účastnili i čeští zaměstnanci, se až 94 procent z nich bojí návratu původního způsobu práce a ztráty flexibility, již během karantény získali. Osm z deseti zaměstnanců si přeje lepší rovnováhu pracovního a rodinného života. Dvě pětiny doufají, že skončí pevná pracovní doba a většina dotázaných by ráda osobně docházela do práce jen dva až tři dny v týdnu.

Homeworking může zamíchat i realitním trhem. Zejména ve velkých městech rostly komplexy kancelářských budov, teď mohou zet prázdnotou. Do problémů se dostávají i prodejci byznysových oděvů: tržby jim od jara dramaticky klesly. Příkladem je výrobce pánské módy Blažek, který požádal o odklad splácení dluhů a o to, aby ho soud ochránil před věřiteli. Ten na něj v srpnu vyhlásil tříměsíční mimořádné moratorium.

Jak je vidět ze statistik, řada lidí i půl roku po příchodu koronaviru pracuje z domova a mnoho zaměstnanců by bylo rádo, kdyby si tuto osvědčenou praxi mohli v nějaké podobě zachovat i nadále, pokud by pandemie postupně odezněla.

Až dosud ale naráželi hlavně na konzervatismus českých firem. Ten má nicméně své opodstatnění, je dán strukturou tuzemské ekonomiky. „Česko je nejzávislejší na průmyslu z celé EU. A v některých oblastech je nemožné pracovat na dálku,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar.

IT velí: zůstaňte doma

Největšími příznivci práce z domova jsou IT firmy, které v podobném modelu pracují již několik let. Současná situace je proto nezaskočila a s návratem lidí do kanceláří nespěchají. Trend je znát jak v Česku, tak ve světě.

„Náš návrat do kanceláří bude pomalý, velmi obezřetný a postupný. Bezpečnost a psychická pohoda našich zaměstnanců jsou pro nás nejdůležitější,“ řekl šéf světového Googlu Sundar Pichai.

Možnost pracovat z domova Google i jeho česká pobočka prodloužily až do 30. června 2021. Ani v režimu home office internetový gigant neopomněl své zaměstnance motivovat a každému z nich poskytne příplatek ve výši tisíc dolarů (22 400 korun), aby si mohli nakoupit základní vybavení a kancelářský nábytek.

S překvapivým sdělením přišel tento týden i český antivirový gigant Avast, který nevyloučil, že nabídne svým lidem home office napořád. „Není pravda, že se zaměstnanci Avastu již do kanceláří nevrátí, rozhodli jsme se ale ponechat všechny kanceláře zavřené do ledna. Do budoucna předpokládáme, že se styl práce a využívání kanceláří změní,“ řekla Lidovky.cz Dominika Kalašová z Avastu s tím, že firma v tuto chvíli neplánuje budovy opouštět.

Z průzkumu mezi zaměstnanci Avastu vyplynulo, že by většina z nich ráda našla rovnováhu mezi prací z domova a docházením do kanceláře. Téměř dvě třetiny uvedly, že se jejich produktivita při home office nezměnila, čtvrtině se zvýšila. „Největší výhodu na práci z domova vidí v tom, že především šetří čas kvůli dojíždění, a také uvádějí, že se jim zlepšila rovnováha mezi prací a rodinným životem,“ doplnila.

Naopak jim chybí osobní setkání s kolegy a také jako nevýhodu uvádí vyšší náklady na chod domácnosti a nedostatek ergonomického nábytku vhodného k práci.

Zdaleka ne ve všech odvětvích lze ale systém home office nastolit. Například ve službách a logistice je to více než problematické.

„Home office bude nadále spíše výjimkou, nikoliv standardem, protože z hlediska logistické firmy je přítomnost na pracovišti u většiny pozic přínosná,“ sdělila pro Lidovky.cz Jaroslava Šindelářová, HR manažerka společnosti Geis CZ.

Výhoda pro disciplinované

Některým firmám se zase osvědčilo kombinovat. Zkušenosti s tím mají například v bankovnictví.

„Zaměstnanci České spořitelny využívali home office již před pandemií v průměru jednou týdně a vzhledem k tomu, že v průběhu pandemie spořitelna bez problému fungovala, i když z domova pracovalo 80 procent našich kolegů, předpokládáme, že využívání práce z domova nadále poroste,“ řekl webu Lidovky.cz Lukáš Kropík z oddělení externí komunikace.

S poklesem pracovního výkonu spořitelna dle něj problém nemá. „Videokonference přes Google Meet, chatování přes Hangouts či spolupráce na dokumentech v rámci Google Drive jsou pro naše zaměstnance standardem již několik let,“ uvedl.

Pro práci z domova je nicméně nejdůležitější disciplína. A schopný manažer, který dokáže úkoly zadávat a vyhodnocovat. „Funkční home office je otázka kultury, nastavení firem a přemýšlení manažerů. Přístup těch českých je velmi konzervativní a drží se zažitých schémat: tzn. v kanceláři se sedí od tolika do tolika a individuální řešení pro lidi, kteří potřebují pracovat jiným způsobem, se jim nechce řešit,“ vysvětlil Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Rezervovaný přístup k home office je také podle něho otázkou důvěry k podřízenému a hlavně schopností zadávat správně úkoly, termíny a cíle a zároveň je umět vyhodnocovat. „Mnoho šéfů nesnese pocit, že nemá podřízeného na očích a neví, jestli skutečně pracuje. Snad se ale situace začne rychleji měnit,“ doplnil.

Kromě toho, že homeworking umožní lépe skloubit rodinu s prací, nese s sebou i rizika. A lákadla. „Jsou lidé, kteří nedokážou ignorovat objem prvků, jež je doma rozptylují, jako je například televize, která svádí k zapnutí, nevyžehlené prádlo, rozbitý kohoutek nebo vyrušující děti, jež si chtějí hrát. Jsou lidé s vysokou potřebou dohledu, nutností získávat neustále zpětnou vazbu a kontrolu,“ doplnil Halbrštát.

Psychologové rovněž upozorňují, že i v případě práce z domova je nutné zachovat si denní řád, nezapomenout se učesat, nalíčit a nezůstat třeba celý den v pyžamu. Důležité je oddělit pracovní část dne od té soukromé. Stoprocentní home office tak není pro každého a většina lidí preferuje kombinaci kanceláře a domácí práce zhruba napůl.

Z průzkumu ManpowerGroup vyplynulo, že současní absolventi se ze všech skupin těší na návrat do práce nejvíce. Naopak třicátníci se na návrat do práce těší ze všech skupin nejméně, nejvíce se chtějí vyhnout dojíždění do práce a jsou nejméně ochotní přijít o získanou flexibilitu.

Nový styl kanceláří

Právě na ty, kdo preferují kombinaci kanceláře a svého obýváku, sází pronajímatelé kancelářských budov. „Home office se i do budoucna stane součástí zázemí zaměstnanců, ale určitě ne v takové míře jako při současné pandemii. Firmy budou nadále využívat kanceláře, ale na rozdíl od minulosti, kdy celá firma sídlila na jedné adrese, nabídne zaměstnancům možnosti pracovat z více lokalit včetně home office. Již dnes tato změna na trhu probíhá, firmy nabízejí přebytečné prostory a k nám přicházejí s požadavky flexibilně využívat naše prostory jako záložní pracoviště pro rozdělené týmy,“ řekl serveru Lidovky.cz Karel Pelán, manažer společnosti Regus, jež má největší síť kanceláří a coworkingových prostor na světě. Přestože od jara obsazenost kanceláří klesla, obavy o existenci společnost nemá.