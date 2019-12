Češi vyvinuli kúru na rakovinu. Pacienti již za léčbou nemusí za hranice

7. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Pacienti s akutní leukemií, jimž nezabírá žádná dostupná léčba, už nemusejí cestovat za poslední nadějí do zahraničí. Genová terapie, jež je jedním z nejmodernějších způsobů boje s rakovinou, nedávno pronikla i do Česka. V Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze touto revoluční metodou léčili prvního pacienta. A brzy by jich mohlo být mnohem víc.

Nejde jen o to, že i další pracoviště žádají o akreditaci, která je podmínkou pro možnost nasazení takové terapie. V Ústavu hematologie a krevní transfuze by se navíc mohl brzy začít testovat první tuzemský přípravek genové terapie a nyní se čeká jen na to, až mu Státní ústav pro kontrolu léčiv povolí klinickou studii. „V červnu jsme podali žádost o klinické hodnocení,“ řekl LN vědec Pavel Otáhal z ÚHKT, který se na výzkumu podílel.