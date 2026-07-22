Generálmajor Míka nově povede Velitelství pro operace. Velký závazek, prohlásil

Na začátku slavnostního ceremoniálu proletěly nad Národním památníkem na Vítkově stíhací letouny JAS-39 Gripen.
Náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč při předání ocenil působení dosavadního velitele Vlčka. Řekl, že velitelství pod jeho vedením koordinovalo mimo jiné repatriační lety českých občanů z krizových oblastí, působení českých vojáků v zahraničních operacích včetně nasazení na východním křídle Severoatlantické aliance (NATO), účast armády na mezinárodních cvičeních i podporu Ukrajiny. Podle Hlaváče tím přispělo k tomu, že Česká republika je vnímána jako spolehlivý spojenec.
Vlček bude nově služebně zařazen jako vojenský představitel v aliančních strukturách v Bruselu. V čele Velitelství pro operace stál od srpna 2023, předtím byl zástupcem velitele. Loni byl povýšen na generálporučíka. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Na generálmajora byl povýšen rovněž loni.
Dosavadní velitel Vlček ve svém projevu ocenil práci příslušníků velitelství a označil je za sehraný tým, který podle něj zvládl nejen řízení zahraničních nasazení české armády, ale také přípravu nových schopností včetně koncepce multidoménových operací. Zdůraznil, že na operační úrovni je klíčová připravenost a schopnost převést armádní schopnosti do praxe.
Míka označil převzetí funkce za velký závazek. Uvedl, že velitelství musí být připraveno nejen reagovat na současné bezpečnostní výzvy, ale především se připravovat na budoucí. Za své priority označil mimo jiné implementaci obranného plánu České republiky a regionálních plánů NATO, rozvoj multidoménových operací či podporu spojenců. Zdůraznil také, že se chce při vedení velitelství opírat o tři základní principy – připravenost, profesionalitu a týmovou spolupráci.
Velitelství pro operace představuje centrum plánování, řízení a koordinace vojenských operací Armády České republiky doma i v zahraničí. Připravuje síly k plnění národních i aliančních úkolů, řídí jejich nasazení a koordinuje operační činnost napříč ozbrojenými silami.
V následujících letech má role velitelství posilovat, neboť připravovaná proměna systému velení a řízení mu svěří odpovědnost za hlavní operační velení armády a za implementaci aliančních obranných plánů i dalších schopností vyplývajících z měnícího se bezpečnostního prostředí.