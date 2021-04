Rusové mohou hrozit české armádě. Omezením dovozu náhradních dílů naruší bojeschopnost techniky

Praha Diplomatická přestřelka mezi Českem a Ruskem se zatím odehrávala především na půdě výrazně prořídlých ambasád. Minulost země jakožto člena východního komunistického bloku nás ale může dohnat ve sporu s režimem prezidenta Vladimira Putina i 32 let po sametové revoluci. Česká armáda má totiž ve výbavě stále sovětské stroje. A ty závisí v některých případech na proudu náhradních dílů právě z Ruska.

„Je to určitá zbraň, zejména proti bývalým státům Varšavské smlouvy, které byly vyzbrojené sovětskou technikou,“ řekl serveru lidovky.cz bývalý náčelník Generální štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Stopnutí přísunu klíčových součástek může podle něj v některých případech zablokovat provoz. „Ostatně Rusové už v minulosti dovoz náhradních dílů omezili a snížila se tím výrazně provozuschopnost vrtulníků,“ doplnil.

Právě vrtulníky mohou být v blízké budoucnosti problém, což ostatně v reakci na dotazy webu Lidovky.cz připustil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Česká armáda má ve výbavě bitevní stroje Mi-24, konkrétně jejich verzi značenou číslovkou 35. Ty vyrábí ruský Rostveltol a čeští vojáci jich aktivně využívají 10. Okolo další dvacítky strojů pak tvoří modely transportní Mi-17.



Problém s leteckými stroji je ten, že jakékoliv úpravy lze dělat pouze s licencovanými díly. Celý vrtulník musí být homologován. „U vzdušných sil si nemůžete dovolit prostě vyrobit náhradní díl na nějakém soustruhu,“ vysvětil Šedivý.

Podle Metnara ale pokryje poptávku po náhradních dílech státní podnik LOM Praha, který patří v EU mezi opravárenskou špičku. Šéf LOMu Jiří Protiva webu Lidovky.cz napsal, že ani zhoršení diplomatické situace s Ruskem nebude mít na dodávky součástek dopad. „Provoz těchto vrtulníků není ohrožen,“ konstatoval ve vyjádření Protiva. Metnar ostatně zdůraznil, že čeští piloti už čekají na dodávky amerických vrtulníků Venom a Viper.

Kromě toho zbývá české armádě ve výzbroji ještě raketový protiletadlový systém KUB, který by však měl z výbavy armády zmizet v nadcházejících letech. Pětatřicet let starý systém, jemuž se v dobách studené války přezdívalo „tři prsty smrti“, totiž z hlediska technologické vyspělosti už zkrátka nestíhá. Jeho využitelnost už zachránila jen šikovná výměna elektroniky.

Poslední zbrojní kapitolou se sovětským pozadím jsou bojová vozidla pěchoty označována zkratkou BVP. Na ta jsou potřeba náhradní díly z Ruska, jejich výroba na míru se podle Šedivého velice prodraží. „Přerušení toku náhradních dílů by znamenalo značné omezení bojeschopnosti, ačkoliv doufám, že je brzy nahradíme novými BVP,“ řekl bývalý náčelník generální štábu.

Nová „bévépéčka“ měli mít čeští vojáci ve výbavě už nejméně 3 roky, problémy s vypisováním tendru na 210 nových strojů ale znamenají, že si budou muset ještě nějakou dobu poradit s technikou ruské provenience.

Podle bývalého ministra obrany a současného europoslance Alexandra Vondry (ODS) je recept na ruskou logistickou hrozbu jednoduchý: přezbrojit na západní vybavení a zbavit se sovětské techniky. „Zvlášť když je zastaralá a neschopná soutěže v jakémkoliv vojenském konfliktu. Je důležité přezbrojení dokončit a ne stále krást armádě peníze,“ zdůraznil pro Lidovky.cz Vondra. Nedokončenou modernizaci armády dává za vinu nedodrženým slibům minulých politických garnitur také Šedivý.

Ten také upozorňuje, že Rusko by stopnutí vývozu součástek do Česka zřejmě zakrývalo jako technický problém. „Dám vám příklad. V Litvě koupili Poláci rafinérii, která patřila původně Rusku. To s tím nesouhlasilo. Najednou došlo k poruše ruského ropovodu, který zásoboval tu rafinérii. A ta začala být silně ztrátová. Všichni přitom moc dobře věděli, kde je problém,“ popsal generál.