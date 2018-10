Česká NASA? Pražský radní Dolínek usiluje o národní kosmickou agenturu

PRAHA Pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) přišel s nápadem na založení Národní kosmické agentury, jakési „české NASA“. Podle Dolínka, který působí také jako předseda poslaneckého podvýboru pro kosmonautiku, by skrz ni ročně proudily stovky milionů korun určených na výzkum a vývoj kosmických technologií.

Návrh nové agentury projednali poslanci již na konci září. Nyní Dolínek usiluje o schůzku na vyšších místech. „Napsal jsem panu premiéru Babišovi. Chtěl jsem požádat, abychom měli schůzku na úrovni ministra dopravy, potažmo pana premiéra, a abychom se dohodli, zda není nejlepší doba na vznik kosmické agentury,“ řekl deníku MF Dnes.

Nedávno se některé české firmy v oblasti kosmických technologií poprvé významněji přiblížily zahraničním konkurentům. Vznik nové instituce podporují, protože by mohla fungovat jako prostředník pro jednání s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Té přispívá Česká republika na evropské satelity a kosmické technologie každoročně přes 800 milionů.

Nápad podporuje i zmocněnec pro oblast satelitní navigace Karel Dobeš. Nelíbí se mu současné uspořádání, kdy oblast kosmonautiky nemá vlastní sjednocující orgán a je tak rozdělena mezi několik ministerstev. Současné pravomoci i peníze by ovšem podle něj musely plně přejít pod novou agenturu. Pokud by sloužila jen jako další schvalovací orgán, situaci by to ještě zkomplikovala.

Politici by měli menší vliv na kosmický průmysl

„Když před čtyřmi lety nastoupil do úřadu ministr dopravy Dan Ťok, tak kosmické oddělení zrušil s tím, že nevěří, že by Česko ještě mělo nějakého kosmonauta, případně posílalo rakety na Měsíc,“ řekl MF Dnes Pavel Sobotka, ředitel brněnské technologické společnosti Frentech Aerospace. Hlavní přínos nové agentury by podle něj spočíval v omezení vlivu politiků na kosmický průmysl.



Ministestvo dopravy má v současné době v oblasti kosmonautiky koordinační roli, vůči ostatním resortům, pod něž tato oblast také spadá, ale nemá žádné pravomoci. Podle generálního ředitele Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého (VZLÚ) Jana Kašpara to představuje problém, jelikož si ostatní resorty nechtějí nechat sáhnout na své peníze, které by se daly efektivně využít na výzkum.

Kašpar by se rád inspiroval v Německu, kde kosmonautika spadá národní ústav věnující se letectví a vesmíru, nikoli pod vládní agenturu. Tvrdí také, že pokud by se například kvůli nechuti politiků neprosadila samostatná instituce, mohla by obdoba takového ústavu vzniknout právě pod VZLÚ.ˇ

Česká republika se stala součástí ESA již před deseti lety, jako vůbec první ze zemí bývalého Východního bloku. V rámci agentury se podílí například na vývoji nosných raket Ariane 6 určené pro vynášení těžkých družic na oběžnou dráhu či na modernizaci raket Vega určeným pro menší družice.