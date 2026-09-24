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Byly v kauze Epstein mezi oběťmi i Češky? Policie zveřejnila výsledky šetření

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  10:58aktualizováno  10:58
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Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti. | foto: AP

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Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein.
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Česká policie svým šetřením nezjistila, že by mezi oběťmi amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly i ženy z Česka, uvedl ve čtvrtek mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté se věcí zabývali v rámci mezinárodní spolupráce, a to zejména s úřady Spojených států amerických.

„Šetřením Policie ČR se nezjistil kriminálně relevantní vztah k případu vedenému v USA, k případným možným obětem v České republice. Ke konkrétním osobám se vyjadřovat nelze,“ sdělil Vinčálek bez dalších podrobností.

Po lednovém zveřejnění rozsáhlého souboru dokumentů souvisejících se zesnulým Epsteinem uváděla některá česká média, že vyšetřovací spisy obsahují i jeho četné vazby na ČR – korespondenci s českými dívkami nebo údaje o tom, že v tuzemsku několikrát pobýval.

S dotazem, zda vláda tyto skutečnosti prověřuje, se pak na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.

Kvůli kauze odstoupil i Ficův poradce

V roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle vyšetřovatelů vedl rozsáhlou prostituční síť. Veškerá obvinění odmítal. Už v roce 2008 byl odsouzený za sexuální zneužívání.

Soubor, který koncem ledna zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, obsahoval přes tři miliony stran textu, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi nimiž bylo množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby na Epsteina řešila i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

3. března 2026
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