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Uteč, schovej se, bojuj. Policie po tragédii v Krakově radí, jak se chovat při útoku

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  13:46
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Česká policie v reakci na sobotní střelbu v polském Krakově připomněla základní bezpečnostní pravidla při útoku na veřejném prostranství. Hlavní koordinátor ochrany měkkých cílů pražské policie Pavel Pavlovič pro iDNES.cz zdůraznil, že lidé mají především bojovat o vlastní život, schovat se a nenatáčet útočníka.

„Úplně ideální je pokusit se předejít tomu se do té situace dostat – tím, že si všímám svého okolí, dívám se okolo sebe a vyhodnocuju to, co se děje,“ uvedl pro iDNES.cz hlavní koordinátor pro ochranu měkkých cílů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Pavel Pavlovič.

Policie posílila přítomnost v centru města. Děje se tak po tragických událostech v Krakově, při nichž zemřelo šest lidí. (8. listopadu 2026)
Policie po tragédii v polském Krakově posílila bezpečnostní opatření v centru metropole. (8. listopadu 2026)
Policie posílila přítomnost v centru Prahy. Děje se tak po tragických událostech v Krakově, při nichž zemřelo šest lidí. (8. listopadu 2026)
Policie posílila přítomnost v centru Prahy. Děje se tak po tragických událostech v Krakově, při nichž zemřelo šest lidí. (8. listopadu 2026)
65 fotografií

Když už se člověk v krizovém momentu ocitne, platí podle něj známé pravidlo: Uteč, schovej se, bojuj. „Je potřeba velice v rychlosti vyhodnotit, jestli je dobré z místa utéct a dostat se co nejdál od hrozby, nebo se schovat – například dovnitř restaurace, zamknout dveře a ukrýt se. Až v krajním případě jít bojovat,“ vysvětlil Pavlovič.

V případě, že je na místě zraněný blízký, radí koordinátor nezůstávat na volném prostranství. „Pokud to jen trošku jde, je dobré toho člověka zatáhnout do vchodu nebo dovnitř restaurace, dostat ho do bezpečí a starat se o něj až tam. Určitě ho neošetřovat venku v průběhu trvající hrozby. Je naprosto zásadní nevracet se na místo, nevyndavat mobil, nenatáčet, ale bojovat hlavně o svůj život,“ zdůraznil.

Volat 158

Bezpečnost v takových okamžicích podle Pavloviče stojí na dvou pilířích: připravenosti veřejnosti a rychlosti zásahu. „Policie přijede za dvě, tři, čtyři minuty, ale lidé na místě musí vědět, co dělat. Pražská policie je na tyhle události perfektně připravená, neustále to cvičíme. Kluci ví, co mají dělat, ale potřebujeme, aby to zapadlo i s chováním lidí na místě,“ uvedl s tím, že občané mají po zajištění vlastního bezpečí ihned volat či psát SMS na linku 158.

Kriticky se vyjádřil k natáčení útoků na mobilní telefony, k němuž v Krakově docházelo: „Je to obrovský risk a ohrožení. Ta situace nebyla pod kontrolou a natáčení je prostě špatně. Navíc z etického hlediska – jako pozůstalý bych se o smrti svého příbuzného rozhodně nechtěl dozvědět ze sociálních sítí.“

Pokud je na místě legální držitel zbraně, neměl by podle policisty zbytečně riskovat. „Znovu bych to primárně zaměřil na postarání se o svoji bezpečnost a bezpečnost své rodiny. Samotná střelba legálního držitele zbraně by měla být až ta poslední varianta,“ podotkl Pavlovič.

Zároveň ocenil zákrok zasahujících polských policistů. „Předvedli neskutečnou práci, obrovské odhodlání a reálně pomohli zachránit životy. Policista na záběrech střílel slabou rukou, silnou měl evidentně zraněnou, ještě si ji ošetřoval a komunikoval s operačním střediskem. Opravdu fantastický výkon,“ dodal koordinátor.

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