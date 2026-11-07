Česká policie reaguje na střelbu v Krakově. Přijala preventivní opatření

Policisté jsou kvůli střelbě v úzkém kontaktu s polskými kolegy. „Ačkoliv by střelba v Krakově s Českou republikou neměla mít přímou souvislost, přijímáme preventivní bezpečnostní opatření,“ uvedli čeští policisté.
Kromě většího počtu ozbrojených policistů na veřejnosti to budou třeba zábrany při hromadných akcích. „Se samosprávou budeme individuálně řešit možné umístění technických zábran v rámci plánovaných kulturních akcí ve městech,“ sdělili.
Střelba v centru Krakova si podle polské policie vyžádala nejméně šest mrtvých a 15 zraněných. Pravděpodobného pachatele, kterým je občan Polska, policisté postřelili a zadrželi.
Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí odpoledne vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí. Podle polské policie jsou mezi raněnými i policisté.