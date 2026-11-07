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Česká policie reaguje na střelbu v Krakově. Přijala preventivní opatření

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  19:54aktualizováno  19:54
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Česká policie přijme po útoku v polském Krakově preventivní opatření. V ulicích bude více policistů s dlouhými zbraněmi, hlavně na místech s velkou koncentrací lidí. Policisté to oznámili v sobotu večer na síti X. Zároveň ale doplnili, že podle jejich informací nemá střelba v Polsku spojitost s Českem.

Policisté jsou kvůli střelbě v úzkém kontaktu s polskými kolegy. „Ačkoliv by střelba v Krakově s Českou republikou neměla mít přímou souvislost, přijímáme preventivní bezpečnostní opatření,“ uvedli čeští policisté.

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
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Kromě většího počtu ozbrojených policistů na veřejnosti to budou třeba zábrany při hromadných akcích. „Se samosprávou budeme individuálně řešit možné umístění technických zábran v rámci plánovaných kulturních akcí ve městech,“ sdělili.

Střelba v centru Krakova si podle polské policie vyžádala nejméně šest mrtvých a 15 zraněných. Pravděpodobného pachatele, kterým je občan Polska, policisté postřelili a zadrželi.

Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí odpoledne vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí. Podle polské policie jsou mezi raněnými i policisté.

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