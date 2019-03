Česká policie zatkla Rusa podezřelého ze zpronevěry 235 milionů na stavbu kosmodromu

Moskva/Praha České orgány činné v trestním řízení zadržely v lednu bývalého dodavatele pro stavbu ruského kosmodromu Vostočnyj Vitalije Ginzburga. Je podezřelý z rozsáhlé zpronevěry peněz určených na vybudování kosmodromu, napsala v pondělí agentura TASS s odvoláním na bezpečnostní zdroj. Informaci posléze agentuře TASS potvrdilo ruské velvyslanectví v ČR.

Mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka v pondělí ČTK řekl, že Městské státní zastupitelství v Praze nyní posuzuje, zda nic nebrání mužovu vydání do Ruska. Následně budou rozhodovat soudy a ministr spravedlnosti.

„Vitalij Ginzburg byl zadržen v Česku 19. ledna a byl umístěn do vazby. V současné době ho čeká vydání do Ruska,“ sdělil podle ruské agentury nejmenovaný činitel. Ginzburg byl v Rusku v rámci podezření z trestné činnosti vyšetřován na svobodě a utekl do zahraničí. Ruské úřady na něj proto vydaly mezinárodní zatykač.

„Dne 22. února 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena žádost o vydání osoby k trestnímu stíhání z České republiky do Ruské federace. Extradiční žádost byla téhož dne postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Praze k předběžnému šetření,“ uvedl Řepka.

Ruské velvyslanectví v ČR agentuře TASS sdělilo, že o osudu Ginzburga nyní jednají ruské a české právní orgány.

Podle ruských vyšetřovatelů se Ginzburg zpronevěry dopustil v letech 2016 a 2017 a svou trestnou činností způsobil škody přesahující 680 milionů rublů (235 milionů korun).