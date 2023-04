„Je to lumpárna,“ hodnotí rušení filiálek České pošty devadesátiletá Božena z Předmostí u Přerova. Zatímco dnes má svou pobočku, na kterou si chodí pravidelně pro důchod, prakticky v ulici, od července bude muset jezdit do centra města autobusem. „Jak dlouho to moje staré kosti vydrží, fakt nevím,“ komentuje nápad škrtat v poštovní službě seniorka.