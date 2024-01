Města: „vlastní“ pošty nás stojí miliony ročně. Platíme za něco, co je povinnost státního podniku

Když před půl rokem Česká pošta zrušila 300 poboček, někteří starostové se rozhodli vzít situaci do svých rukou. Vybrané pobočky začali provozovat na náklady města – v režimu pošta Partner Plus. Nyní se shodují, že udělali dobře. Problém nedostupnosti služeb ale podle nich měla řešit pošta, ne oni. Provoz pobočky je totiž vyjde poměrně draho, platí až dva miliony ročně. A přestože někteří z nich chtěli se státním podnikem jednat o zmírnění podmínek, pošta na to nepřistoupila.