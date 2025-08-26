Česká pošta varuje před podvodnými zprávami. Popsala, jak je rozpoznat

„Mezi typické znaky podvodných e-mailů patří naléhavost vyznění. Když adresátovi například říká, ať okamžitě něco aktualizuje nebo potvrdí,“ vysvětluje IT specialista České pošty Vladimír Karas.
„Často tam jsou také podezřelé emailové adresy, ze kterých zprávy chodí, a také gramatické chyby. S vylepšováním umělé inteligence se ale úroveň jazyka zlepšuje, takže tento aspekt už není tak patrný jako dřív,“ varuje Karas.
Největším rizikem jsou podle něj přílohy a odkazy ve zprávě, kde může být malware, tedy závadný program, který po nevědomé instalaci do počítače může mít přístup i k internetovému bankovnictví.
Poznávacím znamením podvodného e-mailu je také podezřelá doména. „Pošta nikdy neposílá výzvy k platbě přes e-mail. Stejně tak nikdy neposílá žádosti o zaslání jakýchkoliv osobních údajů. Pomoci také může pamatovat si, že Česká pošta nikdy neposílá e-maily z cizích domén. Vždy tam je koncovka cz,“ upřesňuje Karas.
Pro podvodné e-maily je podle něj také typické, že chodí v různých vlnách. „V případě České pošty je to zpravidla před Vánoci,“ dodává.
Počet trestných činů stoupá
Za poslední tři roky Česká pošta předala bezpečnostním firmám 675 podvodných webových adres. Reálný počet je ale vyšší, protože zdaleka ne všechny stránky jsou nahlášeny. Celkově je každý den celosvětově rozesláno 3,4 miliardy podvodných e-mailů.
Vysoká čísla se netýkají jen České pošty. Nárůst trestných činů v kyberprostoru je podle Ladislava Beránka z odboru prevence policejního prezidia obecný. „Růst trestných činů v kyberprostoru se dostal na maximum v roce 2023. V minulém roce jsme sice zaznamenali mírný pokles, ale letos už to opět roste,“ podotýká.
Vysoké počty podvodů podle něj způsobuje i ekonomicky nejistá doba. „Lidé hledají snadné cesty, jak se mít lépe. To znamená, že bohužel existují podvodné výzvy k investování, na které lidi často naletí,“ upřesňuje.
„Často se setkávám s komentáři typu, že se takové věci se mohou stát jen hlupákovi. Pravda je ale taková, že ty útoky budou čím dál tím sofistikovanější a hůře rozpoznatelné,“ dodává Beránek.