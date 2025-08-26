Česká pošta varuje před podvodnými zprávami. Popsala, jak je rozpoznat

Autor:
  14:45aktualizováno  14:45
Podezřelé odkazy, chybné domény, ale čím dál lepší čeština. Česká pošta varuje před podvodnými e-maily a SMS zprávami, které se jejím jménem snaží dostat do počítačů uživatelů. Podle policejních statistik navíc počet trestných činů v kyberprostoru po loňském poklesu opět stoupá. Pošta společně s policií představily, jak podvodné zprávy nejúčinněji rozpoznat.

Logo Poštovní spořitelny se od nového roku změní. | foto: Profimedia.cz

„Mezi typické znaky podvodných e-mailů patří naléhavost vyznění. Když adresátovi například říká, ať okamžitě něco aktualizuje nebo potvrdí,“ vysvětluje IT specialista České pošty Vladimír Karas.

„Často tam jsou také podezřelé emailové adresy, ze kterých zprávy chodí, a také gramatické chyby. S vylepšováním umělé inteligence se ale úroveň jazyka zlepšuje, takže tento aspekt už není tak patrný jako dřív,“ varuje Karas.

Největším rizikem jsou podle něj přílohy a odkazy ve zprávě, kde může být malware, tedy závadný program, který po nevědomé instalaci do počítače může mít přístup i k internetovému bankovnictví.

Poznávacím znamením podvodného e-mailu je také podezřelá doména. „Pošta nikdy neposílá výzvy k platbě přes e-mail. Stejně tak nikdy neposílá žádosti o zaslání jakýchkoliv osobních údajů. Pomoci také může pamatovat si, že Česká pošta nikdy neposílá e-maily z cizích domén. Vždy tam je koncovka cz,“ upřesňuje Karas.

Pro podvodné e-maily je podle něj také typické, že chodí v různých vlnách. „V případě České pošty je to zpravidla před Vánoci,“ dodává.

Počet trestných činů stoupá

Za poslední tři roky Česká pošta předala bezpečnostním firmám 675 podvodných webových adres. Reálný počet je ale vyšší, protože zdaleka ne všechny stránky jsou nahlášeny. Celkově je každý den celosvětově rozesláno 3,4 miliardy podvodných e-mailů.

Vysoká čísla se netýkají jen České pošty. Nárůst trestných činů v kyberprostoru je podle Ladislava Beránka z odboru prevence policejního prezidia obecný. „Růst trestných činů v kyberprostoru se dostal na maximum v roce 2023. V minulém roce jsme sice zaznamenali mírný pokles, ale letos už to opět roste,“ podotýká.

Vysoké počty podvodů podle něj způsobuje i ekonomicky nejistá doba. „Lidé hledají snadné cesty, jak se mít lépe. To znamená, že bohužel existují podvodné výzvy k investování, na které lidi často naletí,“ upřesňuje.

„Často se setkávám s komentáři typu, že se takové věci se mohou stát jen hlupákovi. Pravda je ale taková, že ty útoky budou čím dál tím sofistikovanější a hůře rozpoznatelné,“ dodává Beránek.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

Komentář

Pivní koalice na stráži míru a pokroku, nebo jsou Fiala s Rakušanem dva zoufalí unavení lídři?

Premium

Česká pošta varuje před podvodnými zprávami. Popsala, jak je rozpoznat

Evropská komise chce sledovat, co si lidé píší. To nepřipustíme, odmítá návrh Fiala

Lékař odstoupil z kandidátky SPOLU. Dříve v jeho péči zemřel novorozenec

Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

Jak zařídit dostupné bydlení? SPOLU chce zmírnit hlukové limity a využít brownfieldy

Nová past u bankomatů. Policie varuje, jak si nenechat vyluxovat účet

Další chaos ve Francii? Bayrouova vláda může padnout, akcie strmě klesají

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Neobvyklý úkaz nad Českem. Palivo čínské rakety vytvořilo světelnou podívanou

Tuten malej princ. Nadšenkyně připravila světové dílo v sedmi nářečích, vyjde i v plzeňštině

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.