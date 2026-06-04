Policie stíhá dvanáct lidí z kuplířství. Organizovali prostituci v klubech i bytech

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  10:52aktualizováno  10:52
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Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve dvou rozsáhlých kauzách 12 lidí z kuplířství. Podle vyšetřovatelů provozovali noční kluby a síť bytů určených k prostituci v Brně, Mikulově i dalších městech po celé republice. ČTK o tom ve čtvrtek informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Obvinění čelí také stíhání za účast na organizované zločinecké skupině a maření výkonu úředního rozhodnutí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V první kauze s názvem Lupa podle kriminalistů pachatelé nejpozději od ledna 2024 až dosud profitovali z prostituce. V Mikulově a Brně provozovali dva noční kluby, do nichž jako takzvané společnice najímali ženy oslovené osobně nebo prostřednictvím internetové inzerce. Ženy jim následně odevzdávaly část svých výdělků, oficiálně jako platbu za nájem.

Vyšetřovatelé zároveň tvrdí, že obvinění provozovali v Brně nejméně 11 bytů, v nichž ženy nabízely sexuální služby zákazníkům na základě inzerátů zveřejněných na internetu. Za využívání pokojů odváděly obviněným 1500 korun za osobu.

Druhý případ s názvem Panda se týká bytů v Brně, Jihlavě, Sezimově Ústí, Mostu a také ve slovenské Trnavě. Podle Ibeheje si obvinění tyto nemovitosti pronajímali nejpozději od loňského června a přiváželi do nich ženy převážně asijské národnosti.

Jejich sexuální služby následně nabízeli prostřednictvím internetových inzerátů doplněných fotografiemi žen. Část výdělků pak od prostitutek osobně vybírali.

V souvislosti s oběma kauzami provedli kriminalisté 28. května řadu domovních prohlídek. Jednoho ze zadržených následně soud poslal do vazby. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně.

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