Česko se podle Hamáčka dostalo na hranu ústavní krize. V pátek se zeptá Babiše, jak chce situaci řešit

Bystřice nad Pernštejnem (Žďársko) Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání grémia strany ve čtvrtek večer uvedl, že Česká republika se kvůli neochotě prezidenta Miloše Zemana přijmout deminis ministra kultury Antonína Staňka dostala na hranu ústavní krize. ČSSD podle má postupovat na základě výsledků Hamáčkova avizovaného pátečního jednání s premiérem Andrejem Babišem.

„Zítra mám jednání s panem premiérem, budu se ho ptát, jak bude chtít situaci řešit. Budu od něj chtít slyšet, jaký on má plán, protože on je dle ústavy tím aktérem, který požádal o odvolání ministra,“ uvedl Hamáček.

Babiš si konec koalice s ČSSD představit neumí, řekl v TV Barrandov. Pokud Zeman nechce vyhovět sociálním demokratům s odvoláním ministra kultury, bude s ním jednat.



Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek odmítl ultimáta ohledně výměny ministra kultury. Zeman dosud nepřijal demisi ministra Antonína Staňka, a ČSSD, za niž je Staněk ve vládě, trvá na tom, že situaci je třeba vyřešit do neděle, jinak bude předsednictvo ČSSD jednat o dalším postupu. Kvůli výměně ministra Zeman jednal vpodvečer s Hamáčkem. Zeman prohlásil, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.



Schůzka prezidenta a šéfa ČSSD, která skončila zhruba po 70 minutách, se konala v v penzionu na kraji Nového Veselí na Žďársku. V této obci Zeman vlastní tvrz a stráví tam několik příštích dní na dovolené poté, co ve čtvrtek ukončil třídenní oficiální návštěvu Kraje Vysočina.



Přítomné novináře členové ochranky udržovali ve vzdálenosti zhruba 50 metrů od penzionu. Oba politici z místa odjeli, s novináři vůbec nemluvili. Hamáček se vrátil do Prahy na grémium ČSSD.

Předseda ČSSD Jan Hamáček na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 23. června 2019 v penzionu Na Louce v Novém Veselí na Žďársku.

ČSSD chce jako Staňkova nástupce starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu, ale Zeman neřekl, zda tomu vyhoví. Se Šmardou se prezident sešel v úterý, ani jeden z nich zatím schůzku nekomentoval. Ve čtvrtek Zeman oznámil, že Šmardovi řekl, že má dvě volby: „Buď se stát ministrem kultury a tedy pomoci sám sobě. Anebo, jak bylo původně určeno vedením sociální demokracie, stát se hlavním volebním manažerem sociální demokracie pro krajské volby a v tomto případě pomoci sociální demokracii. Každý sociální demokrat musí volit mezi pomocí sobě a pomocí své straně,“ poznamenal Zeman.

Babiš nevidí důvod pro kompetenční žalobu

Sociální demokraté po pátečním jednání svého širšího vedení podmínili setrvání v koaliční vládě s Babišovým ANO mimo jiné výměnou na ministerstvu. ČSSD zvažuje, že při dalším otálení prezidenta se jmenováním nového ministra kultury požádá premiéra, aby podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Zdůrazňuje ale, že prvořadé je Hamáčkovo jednání se Zemanem.



Babiš však ve čtvrtek uvedl, že pro kompetenční žalobu nevidí důvod, spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání nebo nejmenování ministra může přitom vyvolat pouze premiér.

Premiér v ČT ve čtvrtek řekl, že chce záležitost řešit jednáním, je to podle něj věc diskusí a výměny názorů. „Nevidím důvod podávat žalobu,“ uvedl. Do té doby, než se v pátek setká s Hamáčkem, se nechce dál vyjadřovat.



Šmarda: Premiér má zajistit dodržování koaliční smlouvy

Sociální demokracie na svůj facebookový účet umístila video, ve kterém se místopředseda strany a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda vyjadřuje k současné situaci. „Předseda sociální demokracie Jan Hamáček je jediný, kdo může rozhodnout, kdo za ČSSD bude členem vlády. Premiér má zajistit dodržování koaliční smlouvy včetně personálií,“ řekl Šmarda ve videu. Podle něj je nyní čas odvolat stávajícího ministra Antonína Staňka a až poté rozhodnout, kdo bude jeho nástupcem.

„Ten jediný, kdo může předkládat personální návrhy jménem sociální demokracie, je náš předseda Jan Hamáček. Je ten jediný, kdo může rozhodnout, kdo za sociální demokracii bude a kdo nebude členem vlády. Úkolem premiéra pak je, aby zajistil dodržování koaliční smlouvy, a to včetně personálních změn na ministerstvech,“ tvrdí Šmarda. Na ministerstvu kultury podle něj neprodleně musí skončit období nestability a nejistoty.



„Teď je čas odvolat stávajícího ministra. Pak přijde čas rozhodnout o tom, kdo bude ministrem po něm. Čím dříve se tato zbytečná diskuse ukončí, tím lépe pro nás pro všechny,“ doplnil.

Setrvání v koalici výměnou za ministerstvo

Staněk rezignoval v půlce dubna po protestech, jež v kulturní obci vyvolalo jeho odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení.

Zeman i ve čtvrtek argumentoval tím, že ústava nestanoví lhůtu, v níž má prezident reagovat na návrh výměny ministrů. Za rozumné ohraničení takové lhůty považuje právě vyšetření dvou trestních oznámení, která Staněk podal. „Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil,“ prohlásil prezident na závěr návštěvy Vysočiny.



Podle ústavních právníků Jana Kysely a Jana Wintra by měl prezident podle výkladu ústavy odvolat ministra na návrh předsedy vlády bez zbytečného odkladu. Kysela uvedl, že ústava nepřipouští v tomto ohledu ze strany prezidenta žádné uvážení. „Kdybychom připustili, že prezident si to (odvolání) bude rozmýšlet čtyři, pět, šest měsíců, tak pozici premiéra obsahově vyprázdníme. Co je to za pána nad vládou, když mu tam sedí někdo, koho tam nechce,“ řekl už dřív Kysela.