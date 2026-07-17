„Po provedení důkazů zůstaly pochybnosti, zda k předání úplatku skutečně došlo,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Petr Babka s tím, že proti sobě i nadále stojí dvě vzájemně neslučitelné verze děje: Phamova a Grubnerova. Za takových okolností musel soud respektovat presumpci neviny.
Svědci z advokátní kanceláře, kteří po pěti letech popsali schůzky Grubnera s Phamem jako standardní, jsou podle něj obecně věrohodní. Phama si i po takové době mohli zapamatovat na základě jeho exotického zjevu, elegantního oblečení a plynulé češtiny, podotkl.
Podle obžaloby si Grubner řekl o úplatek od mladého advokáta Phama v květnu 2021, kdy Pham vykonával praxi teprve několik měsíců. Grubner měl tehdy jako dlouholetý člen kontrolní rady ČAK na starosti prověření podnětu z Finančního analytického úřadu, který Phama podezíral z možného praní špinavých peněz.
Mladík se totiž snažil uložit v bance tři miliony korun v hotovosti od svého klienta jako advokátní úschovu. Pham se k poskytnutí úplatku Grubnerovi doznal o více než dva roky později, když podával policii vysvětlení v souvislosti s jiným případem.
Státní zástupce Jan Lelek žádal pro Grubnera tříleté vězení a milionový peněžitý trest, pro Phama pak samostatný peněžitý trest ve výši 250 tisíc korun. Vyzdvihl, že Grubnerův skutek byl zištný, vysoce společensky závažný a advokát při něm zneužil jak mladické nezkušenosti začínajícího kolegy, tak i svého postavení v ČAK.
Lelek řekl, že si z činnosti státního zastupitelství nevybavuje žádný jiný případ s přiznáním obžalovaného, který by u soudu skončil jeho osvobozením. Novinářům sdělil, že trestní věc je netypická i tím, že stíhaní jsou dva lidé s právnickým vzděláním i praxí. Soudce podle něj upozadil oproti Grubnerově obhajobě důkazy, které podporují Phamovu verzi – například to, že Pham si před vzájemnou schůzkou vybíral peníze. Motivy ke skutku i k doznání vysvětlil Pham logicky, dodal státní zástupce.
Největší selhání v životě, řekl u soudu Pham
Grubner se hájil tím, že Pham nevypovídá pravdu a že důvodem jeho doznání je dohoda s policejní centrálou na tom, že policie odloží Phamovo stíhání za praní špinavých peněz a úvěrový podvod.
Tvrdil také, že výsledek kontroly nemohl vzhledem k nastaveným procesům v ČAK ovlivnit a že na jeho schůzce s Phamem byla po celou dobu přítomná asistentka advokátní kanceláře. Odmítl rovněž konstrukci obžaloby, podle níž byl v postavení úřední osoby, což je okolnost zvyšující trestní sazbu.
Pham před soudem řekl, že skutku lituje a považuje ho za největší selhání v životě. Vysvětlil, že úplatek poskytl, protože se obával, že by mohl přijít o vše, co v předchozích letech budoval. Uvedl, že Grubnerova asistentka byla na schůzce pouze zpočátku a poté byl s advokátem v místnosti sám.
Své pozdější přiznání zdůvodnil vírou v Ježíše Krista. Advokacii už nevykonává, ze seznamu advokátů je vyškrtnutý od loňského ledna. U soudu se domáhal podmíněného zastavení svého stíhání, po osvobození se vzdal práva na odvolání.
Grubner má v souvislosti s kauzou pozastavenou advokátní činnost. Figuruje i v dalším trestním případu, v němž ho justice nepravomocně potrestala šesti lety vězení za krácení daní a jeho odvolání zatím neprojednala.
Ve funkci kontrolora ČAK se mimo jiné podílel i na prověrce účetnictví advokátky Hany Sukové. Kontrola nezjistila nic závadného, žena byla nicméně letos nepravomocně odsouzena k sedmiletému vězení za zpronevěru více než 161 milionů korun z advokátních úschov.