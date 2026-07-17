Soud osvobodil advokáty v kauze úplatku. Překvapilo mě to, připustil státní zástupce

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  11:58aktualizováno  11:58
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Soud v pátek osvobodil pražského advokáta Martina Grubnera v kauze údajného přijetí úplatku 400 000 korun. Obžaloba tvrdila, že peníze přijal od začínajícího kolegy Phama Viet Do výměnou za příznivý výsledek kontroly České advokátní komory (ČAK). Soud však zprostil obžaloby oba muže s tím, že se skutek nepodařilo prokázat. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu odvolal.

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„Po provedení důkazů zůstaly pochybnosti, zda k předání úplatku skutečně došlo,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Petr Babka s tím, že proti sobě i nadále stojí dvě vzájemně neslučitelné verze děje: Phamova a Grubnerova. Za takových okolností musel soud respektovat presumpci neviny.

Svědci z advokátní kanceláře, kteří po pěti letech popsali schůzky Grubnera s Phamem jako standardní, jsou podle něj obecně věrohodní. Phama si i po takové době mohli zapamatovat na základě jeho exotického zjevu, elegantního oblečení a plynulé češtiny, podotkl.

Podle obžaloby si Grubner řekl o úplatek od mladého advokáta Phama v květnu 2021, kdy Pham vykonával praxi teprve několik měsíců. Grubner měl tehdy jako dlouholetý člen kontrolní rady ČAK na starosti prověření podnětu z Finančního analytického úřadu, který Phama podezíral z možného praní špinavých peněz.

Soudy

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Mladík se totiž snažil uložit v bance tři miliony korun v hotovosti od svého klienta jako advokátní úschovu. Pham se k poskytnutí úplatku Grubnerovi doznal o více než dva roky později, když podával policii vysvětlení v souvislosti s jiným případem.

Státní zástupce Jan Lelek žádal pro Grubnera tříleté vězení a milionový peněžitý trest, pro Phama pak samostatný peněžitý trest ve výši 250 tisíc korun. Vyzdvihl, že Grubnerův skutek byl zištný, vysoce společensky závažný a advokát při něm zneužil jak mladické nezkušenosti začínajícího kolegy, tak i svého postavení v ČAK.

Lelek řekl, že si z činnosti státního zastupitelství nevybavuje žádný jiný případ s přiznáním obžalovaného, který by u soudu skončil jeho osvobozením. Novinářům sdělil, že trestní věc je netypická i tím, že stíhaní jsou dva lidé s právnickým vzděláním i praxí. Soudce podle něj upozadil oproti Grubnerově obhajobě důkazy, které podporují Phamovu verzi – například to, že Pham si před vzájemnou schůzkou vybíral peníze. Motivy ke skutku i k doznání vysvětlil Pham logicky, dodal státní zástupce.

Největší selhání v životě, řekl u soudu Pham

Grubner se hájil tím, že Pham nevypovídá pravdu a že důvodem jeho doznání je dohoda s policejní centrálou na tom, že policie odloží Phamovo stíhání za praní špinavých peněz a úvěrový podvod.

Tvrdil také, že výsledek kontroly nemohl vzhledem k nastaveným procesům v ČAK ovlivnit a že na jeho schůzce s Phamem byla po celou dobu přítomná asistentka advokátní kanceláře. Odmítl rovněž konstrukci obžaloby, podle níž byl v postavení úřední osoby, což je okolnost zvyšující trestní sazbu.

Pham před soudem řekl, že skutku lituje a považuje ho za největší selhání v životě. Vysvětlil, že úplatek poskytl, protože se obával, že by mohl přijít o vše, co v předchozích letech budoval. Uvedl, že Grubnerova asistentka byla na schůzce pouze zpočátku a poté byl s advokátem v místnosti sám.

Své pozdější přiznání zdůvodnil vírou v Ježíše Krista. Advokacii už nevykonává, ze seznamu advokátů je vyškrtnutý od loňského ledna. U soudu se domáhal podmíněného zastavení svého stíhání, po osvobození se vzdal práva na odvolání.

Grubner má v souvislosti s kauzou pozastavenou advokátní činnost. Figuruje i v dalším trestním případu, v němž ho justice nepravomocně potrestala šesti lety vězení za krácení daní a jeho odvolání zatím neprojednala.

Ve funkci kontrolora ČAK se mimo jiné podílel i na prověrce účetnictví advokátky Hany Sukové. Kontrola nezjistila nic závadného, žena byla nicméně letos nepravomocně odsouzena k sedmiletému vězení za zpronevěru více než 161 milionů korun z advokátních úschov.

Oba obžalovaní v údajné korupční kauze – někdejší advokát Pham Viet Do (druhý zleva), který se k poskytnutí úplatku doznal, a kontrolor České advokátní komory Martin Grubner (vpravo), který přijetí úplatku odmítá
Právník Martin Grubner odmítl u soudu obvinění z přijetí úplatku, druhý právník Viet Do Pham se k jeho zaplacení naopak přiznal. (14. října 2025)
Právník Martin Grubner odmítl u soudu obvinění z přijetí úplatku, druhý právník Viet Do Pham se k jeho zaplacení naopak přiznal. (14. října 2025)
Právník Martin Grubner odmítl u soudu obvinění z přijetí úplatku, druhý právník Viet Do Pham se k jeho zaplacení naopak přiznal. (14. října 2025)
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