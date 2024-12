Česko vymírá. Nerodí se děti

„Od ledna do září byla letos každý měsíc zaznamenána převaha zemřelých obyvatel nad živě narozenými dětmi. Česko tím přirozeně obyvatele soustavně ztrácelo. V úhrnu za tři čtvrtě roku šlo o úbytek v rekordní výši 18 300 obyvatel,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Letošní čísla překonala přirozený úbytek obyvatel z prvních tří čtvrtletí 2021, kdy zemřelí převažovali nad narozenými o 17 900 lidí.

Ve Zlínském, Libereckém a Ústeckém kraji navíc k úbytku přispěla migrace, která ale například v Královéhradeckém kraji přispěla k růstu. Ztráty napříč kraji se pohybovaly od jednoho až ke dvěma tisícům. Největší pokles zaznamenal Ústecký kraj, kde ubylo téměř tři tisíce obyvatel. Důvodem bylo stěhování a přirozená smrt.

Migrací se od ledna do konce září počet obyvatel zvýšil o 15 tisíc. Proti loňsku byl ale tento přírůstek nižší o 59 tisíc lidí. Vliv mělo hlavně stěhování do zahraničí v březnu, což podle ČSÚ koresponduje s termínem ukončení dočasného pobytu u lidí, kteří si nepožádali o jeho prodloužení. Obnovit si dočasnou ochranu museli do konce března uprchlíci z Ukrajiny. Celkem z Česka odešlo 83,5 tisíce lidí, což bylo meziročně o 45,2 tisíce více.

Jedině v Praze a ve Středočeském kraji se počet obyvatel zvýšil. V hlavním městě se více lidí narodilo než zemřelo, řady Pražanů se rozšířily o více než sedm tisíc na 1,4 milionu, pomohla i imigrace. Také ve Středočeském kraji přibylo téměř 7 tisíc obyvatel, většinou se přistěhovali. Na konci září žilo v regionu 1,46 milionu lidí.