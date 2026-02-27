„Ambicí 13. komnaty bylo ukázat lidem, že hovořit o tom, co je trápí, není slabostí – naopak tím můžou pomoct sobě i druhým. Když jsme s pořadem začínali, mělo jít jen o třináct dílů. Po odvysílání prvních epizod, které vidělo v průměru 1,18 milionu diváků, nám došlo, že by byla škoda ten formát uzavřít,“ popsala autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová.
„Třináctá komnata nestojí na senzaci, ale na důvěře a respektu k člověku, který se rozhodne svůj příběh otevřít. O to víc nás pak motivuje, když nám diváci píší, že pro ně některé příběhy byly vzpruhou a pozitivní inspirací nebo že je některé léčebny využívají v rámci skupinových psychoterapií,“ připojila Toušlová.
13. komnata
je dokumentární cyklus České televize o životních křižovatkách známých osobností. Cyklus zatím odhalil 632 osobních osudů.
Doplnila, že tvůrci hledali, čím cyklus ozvláštnit. „Už při jeho desátém výročí se nám osvědčilo vracet se do některých 13. komnat, tak jsme se rozhodli udělat to znovu. Život jde přece dál a lidem přicházejí do cesty další překážky,“ poznamenala.
Výroční série se začátkem března vrací k lidem, kteří už svou komnatu jednou otevřeli, a sleduje, co přinesl čas. První epizoda výroční řady bude patřit Olze Studničkové Šípkové. Mistryně světa v aerobiku se po letech vrací k tématu, které už nejde obejít: vypráví o krvácení do mozku, po němž musela bojovat o život, a o rozhodnutí k restartu. Tímto dílem provede Petra Křížková, režie se ujala Markéta Oddfish Nešlehová, která se 13. komnatou spolupracuje pravidelně.
„Dvacet je za hranici veškeré dokumentaristické představivosti. Komnata je pro mě prestiž, kontinuita, jednoznačnost, jedinečnost, jasné vedení. Jen proto mohla projít turbulentními dobami proměn diváckých generací i televizních lídrů, fungovat i po vzniku úplně nové divácké kultury i nových televizních formátů a nepřežít se,“ dodala k výročí režisérka.
Na úvodní díl naváže 13. komnata Jaroslava Svěceného. Ve výroční sérii se objeví i fotograf Robert Vano, operní pěvkyně Dagmar Pecková, novinář Josef Klíma, herečka Chantal Poullain či zpěvačka Heidi Janků. Dohromady přinese tato řada sedmnáct nových dílů.
Nové logo a znělka
Dvacetileté výročí se stalo i impulzem k citlivému osvěžení vizuálu a znělky pořadu. „Modernější kabát dostane i hudba. Její autor Ladislav Faktor vymýšlí nové atraktivnější aranžmá původního motivu,“ uvedla Toušlová.
„Cílem nebyla radikální změna. Při zpracování jsme vycházeli z toho, co je pro 13. komnatu celých dvacet let typické – klíč, hlava, zámek, tedy symboly odemykání – a dali jim současnější podobu. Podobně jsme přistoupili i k hudební složce znělky, melodie zůstává stejná, jen zvuk je modernější, současný,“ popsala ředitelka marketingu České televize Štěpánka Sunková.