Zachovejte nezávislost ČT a ČRo. Do boje o média se vložily mezinárodní organizace

  19:58aktualizováno  19:58
Několik mezinárodních tiskových organizací vyzvalo v dopise českou vládu, aby zachovala nezávislost veřejnoprávních médií. Za rizikové v tomto ohledu považují nahrazení koncesionářských poplatků přímým financováním ze státního rozpočtu a zahrnutí České televize i Českého rozhlasu do působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize

Dopis, který je adresovaný premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi kultury Otovi Klempířovi, na svém webu zveřejnila organizace Reportéři bez hranic. Vedle ní text podepsal například i Mezinárodní tiskový institut, Evropské centrum pro svobodu tisku a médií, ale i Syndikát novinářů ČR nebo Hlídač státu.

„Naše organizace vyzývají vaši novou vládu, aby zachovala nezávislost veřejnoprávních médií, udržela jejich současnou úroveň financování a umožnila ČT a ČRo vzkvétat při šíření nezávislého zpravodajství a informací založených na faktech,“ uvedli autoři textu. Odkazují se mimo jiné na Evropský akt o svobodě médií, podle kterého mají státy EU mimo jiné zajistit veřejnoprávním médiím „přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje“.

Vláda ANO, Motoristů a SPD v programové prohlášení slibuje zachování nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň ale počítá se zrušením koncesionářských poplatků, přestože Klempíř již dříve uvedl, že Motoristé jsou pro jejich zachování. Kabinet také v prosinci podpořil senátní návrh ústavní novely, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Podle autorů výzvy zvyšuje přechod od financování prostřednictvím poplatků k modelu přímo napojenému na státní rozpočet možnost vlády využívat financování k nátlaku na obsah veřejnoprávních médií. Upozornili, že loni se poplatky pro ČT a ČRo zvýšily poprvé po mnoha letech.

„V době poznamenané nárůstem dezinformací a geopolitickou nestabilitou musí být veřejnoprávní média řádně financována, aby mohla poskytovat úroveň služeb, kterou veřejnost očekává a potřebuje,“ stojí v textu.

Organizace se také obávají, aby případný audit NKÚ nebyl zneužit k vyvíjení politického tlaku na vysílatele. „Vyzýváme vás, abyste zajistili, že jakýkoli finanční audit bude transparentní a nestane se nástrojem ke snižování rozpočtu veřejnoprávních médií, jako se tomu stalo v Litvě,“ dodali s tím, že reforma veřejnoprávních médií může mít vážné dopady. Jako příklad uvedli Slovensko.

