Tmavé televizní studio, moderátoři v černém a čtení z papíru. Krátce po půlnoci zahájili pracovníci České televize a Českého rozhlasu úterní celodenní stávku proti návrhu vládní koalice na změnu financování veřejnoprávních médií. Stávkující zaměstnance podpořila řada protestních akcí napříč republikou. Vše vyvrcholilo odpoledním shromážděním na Václavského náměstí, kde protestovaly tisíce lidí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stovky studentů vysokých škol se scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií za účasti pracovníků ČT na Masarykově náměstí v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Moderátoři v černé a omezené vysílání. ČT a rozhlas stávkují proti změně financování (3. listopadu 2026)
Autor: reprofoto ČT24
Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. Daniel Stach. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávka a demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu v Ostravě na Jiráskově náměstí. (3. listopadu 2026)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií za účasti pracovníků ČT na Masarykově náměstí v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. Na snímku Michal Kubal. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. Na snímku zpěvák Dan Bárta. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií v areálu ZČU v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. Vedoucí katedry žurnalistiky Alice Němcová Tejkalová. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. Na snímku herec Igor Orozovič. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. Na snímku Daniel Stach. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. Na podiu vystoupili například influencer Karel Kovy Kovář. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Stovky studentů vysokých škol se scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. Na snímku Daniel Stach. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Průvod vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dal najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vyvrcholí. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vyvrcholil. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách se krátce před 14. hodinou sešli účastníci protestního pochodu proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vyvrcholil. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stávkující zaměstnanci České televize vyrazili z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. Na snímku Daniel Stach. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. Na snímku Daniel Stach. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu v Praze. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách vyšel protestní pochod proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Stávka studentů v kampusu Západočeské univerzity v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Jitka Kubíková Šrámková, MF DNES
Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách se krátce před 14. hodinou sešli účastníci protestního pochodu proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách se krátce před 14. hodinou sešli účastníci protestního pochodu proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Před sídlem České televize na pražských Kavčích horách se krátce před 14. hodinou sešli účastníci protestního pochodu proti připravovaným změnám zákona o médiích veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Lukáš Linhart, iDNES.cz
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stávka studentů v kampusu Západočeské univerzity v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Jitka Kubíková Šrámková, MF DNES
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií v areálu ZČU v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
I na Vysoké škole ekonomické probíhají přípravy na dnešní stávku na Václavském náměstí. Výrobu transparentů doplňují studenti hrou na kytaru. (3. listopadu 2026)
Autor: Petra Miková, iDNES.cz
Transparenty podporující ČT a ČRo a požadavky umělců na odstoupení ministra kultury Oty Klempíře. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Staroměstské náměstí v Praze. Studenti podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Svobodná je naše zem s ČTčkem a rozhlasem,“ skandují lidé. Pochod mezitím vyrazil směrem k Českému rozhlasu za doprovodu policie a zdravotníků. (3. listopadu 2026)
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Protest studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). (3. listopadu 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Na snímku studenti z kampusu Albertov. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií za účasti pracovníků ČT na Masarykově náměstí v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií za účasti pracovníků ČT na Masarykově náměstí v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií za účasti pracovníků ČT na Masarykově náměstí v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií v areálu ZČU v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií v areálu ZČU v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií v areálu ZČU v Plzni. (3. listopadu 2026)
Autor: Eret Petr, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Mariánské náměstí. DAMU (Mariánské náměstí). Průvod divadelníků. Studenti DAMU v Praze podporují stávku ČT a ČRo. (3. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stovky studentů vysokých škol se scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) probíhají akce a protestní aktivity. Vedení univerzity a fakult doporučuje vyučujícím vstřícný přístup ke studentům, kteří se chtějí zapojit. Celoplošná stávka však vyhlášena není. (3. listopadu 2026)
Autor: Aya Gouffi, iDNES.cz
Příprava transparentů na odpolední stávku studenty Jihočeské univerzity. (3. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MAFRA