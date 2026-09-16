Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření, díky nimž chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Podle Chudárka proto bude muset být v příštím roce podíl propuštěných v rámci plánovaného pětiletého snižování počtu zaměstnanců vyšší, aby televize dosáhla plánované úspory.
„Cílem je vytvořit rezervu a připravit Českou televizi na nejistotu dalšího financování bez skokového omezení veřejné služby,“ uvedl Chudárek. Úspory se dotknou výroby pořadů, provozních nákladů i investic, z nichž některé televize odloží.
Vláda Andreje Babiše (ANO) počítá se změnou financování ČT a Českého rozhlasu z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Chystaný vládní návrh změny financování veřejnoprávních médií počítá pro ČT v příštím roce s příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 5,7 miliardy korun. To by bylo o miliardu korun méně, než činí letošní očekávaný výběr televizních poplatků, a o 1,3 miliardy korun méně oproti očekávanému výběru poplatků v roce 2027.
Podle Deníku N má televize v příštím roce investovat do výroby nových pořadů 2,2 miliardy korun. Oproti letošním 2,85 miliardy korun jde zhruba o čtvrtinový pokles. Televize letos hospodaří s rozpočtem ve výši 8,5 miliardy korun. Deník N již dříve napsal, že televize zruší noční kontinuální živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a omezí výrobu v regionálních studiích v Brně a Ostravě. Na dětském kanálu ČT se mají rušit pořady Šikulové či Draci v hrnci. Některé týdeníky se mají změnit na měsíčníky, například pořad Newsroom ČT24.
Chudárek dnes uvedl, že na výrobu pořadů pro dětský kanál je na příští rok vyčleněno 100 milionů korun, což je například více než před dvěma lety. Pokračuje výroba animovaných seriálů a vrátit se má také dříve odložený dětský seriál. Umožní to lepší výběr poplatků na začátku letošního roku.
Rada dnes schválila Chudárkovi bonus za první pololetí ve výši 100 procent. Bonus představuje pětinásobek měsíčního platu generálního ředitele. Při stanovení jeho výše rada hodnotila například naplňování statutu a kodexu ČT, plnění memoranda a dlouhodobých plánů, dodržování rozpočtu ČT nebo splnění cíle vytvořit dramaturgická centra a nový publicistický pořad. Za loňské druhé pololetí bonus dosáhl 1,7 milionu korun.