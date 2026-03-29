Premiér Andrej Babiš oznámil, že na pondělním jednání vlády navrhne zastropování marže obchodníků.
Podle poslance za Motoristy Matěje Gregora je tankování za cenu okolo 50 korun za litr neudržitelné a může vést k dalšímu nárůstu cen v jiných sektorech, které jsou na dopravě závislé.
Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová za hnutí ANO pak poukázala na rozdíly mezi cenami jednotlivých čerpacích stanic. „Musíme rozlišit mezi cenami malých benzínek a těmi, co patří velkým distributorům, protože ti malí distributoři ty marže nemají tak vysoké,“ uvedla Jermanová.
Zároveň dodala, že podle ní zabrala Babišova výzva, aby se marže snížily, a na dálnicích klesly ceny pod 50 korun za litr.
Déjà vu z covidové doby
Na slova Jermanové ostře reagovala europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová. „Zdá se mi, že máme nějaké déjà vu a jsme v covidové době, kdy Andrej Babiš dělal všemožné zmatky,“ uvedla europoslankyně a dodala, že nerozumí jeho snaze poukazovat na rozdíly mezi cenami pohonných hmot na dálnicích a mimo ně. „Taková situace je tady už dlouhodobě,“ dodala Vrecionová.
Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer zase nazval avizovanou schůzku Babiše s představiteli pěti největších distributorů pohonných hmot v ČR jako „hru s ohněm“. „Pokud jim chce říci, aby snížili ceny, tak je to velmi blízko k nějaké kartelové dohodě,“ uvedl Niedermayer.
Evropské státy již reagují
S rapidním nárůstem cen pohonných hmot se potýkají i další evropské státy. Například Slovensko zavedlo kontroverzní dvojí cenu nafty pro domácí spotřebitele a ty zahraniční. Polsko snižuje daň z pohonných hmot z 23 procent na osm. Daňové úlevy zavedla i Itálie nebo Rakousko.
Podle Gregora je rychlý zásah vlád některých zmíněných států ovlivněn blížícími se parlamentními volbami. „Mají tak větší odhodlání z té kasy nějaké peníze pustit,“ uvedl.
Podle poslance za Motoristy však nejde neakceschopnost české vládě vytýkat, což podpořil i faktem, že zítra má k aktuální problematické situaci cen pohonných hmot zasedat vláda.
Na otázku, jaký bude další její postup, odpověděl Gregor, že nejdříve je zapotřebí sejít se s distributory a ve vládě projednat řešení. „Jsem pro to, aby se věci propočítaly a daly na stůl,“ uvedl poslanec.
Podle Vrecionové má stát nejdříve ubrat na své „marži“. Doplnila, že téměř polovinu z nynějších cen pohonných hmot tvoří peníze, které následně putují do státní kasy. Řešením je podle ní snížení spotřební daně.
Niedermayer dodal, že navýšení cen pohonných hmot podle něj není nejpalčivějším problémem. „Největší problém této krize je geopolitický dopad, který vede k dalšímu konfliktu mezi Donaldem Trumpem a Severoatlantickou aliancí, a dále je to scénář, kdy Evropě hrozí, že se dostane do situace, kdy dojde k nedostatku paliv,“ uvedl europoslanec.
Nejen nafta. Zdražuje i síra, LNG a močovina
Zásah do globální logistiky se navíc netýká jen benzínu a nafty. Kvůli zablokovaným námořním trasám z Blízkého východu dramaticky rostou ceny dalších klíčových komodit. Evropa hlásí problémy s dodávkami LNG (zkapalněného zemního plynu), ale i dalších strategických surovin pro průmysl a zemědělství.
Kritický je zejména nedostatek síry, která je nezbytná pro výrobu baterií a polovodičů. Zemědělci pak řeší nedostatek močoviny, která se využívá do hnojiv. Odborníci tak varují, že pokud vláda i Evropa nenajdou rychlé řešení, hrozí reálné ochromení logistiky a další raketový růst cen v obchodech.