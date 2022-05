Česká televize chce škrty v programu i provozu za téměř miliardu. Omezí sport, skončí ČT3

Do konce letošního roku ČT plánuje zrušit 50 pracovních míst a dalších 200 během následujících dvou let. V současné době má 2 970 míst.

Od ledna příštího roku ČT ukončí provoz kanálu ČT3, což přinese úsporu 120 milionů Kč. Kanál ČT sport bude omezovat nákupy vysílacích práv či výrobu sportovních pořadů. ČT dále omezí investice a také například studiovou výrobu ve studiu Ostrava. Výroba bude zčásti převedena do Brna. Celkem tak chce ČT uspořit v dalších dvou letech 300 milionů Kč. Na audiovizuální tvorbě chce televize ušetřit 320 milionů korun.

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem financování ČT. Jeho výše je stejná od začátku roku 2008, kdy se zvedla ze 120 na 135 korun. Podle Dvořáka je jeho současná reálná hodnota 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být 209 korun, uvedl Dvořák.

„Aktuální strategie udržitelnosti veřejné služby počítá se změnami ve většině oblastí činnosti ČT. Součástí těchto opatření jsou i náročné změny a škrty, které se nám rozhodně nebudou realizovat snadno,“ uvedl Dvořák s tím, že zásadní je zachování statusu ČT jako poskytovatele veřejné služby.

„České televizi se v poslední dekádě dařilo navzdory klesající reálné hodnotě televizního poplatku významně rozšiřovat služby poskytované divákům. A to zejména díky tlaku na vnitřní úspory a efektivitu ve všech oblastech. Celých deset let jsme rovněž upozorňovali na to, že takovýto trend není dlouhodobě udržitelný a že přijde okamžik, kdy bez navýšení financování nebude nadále možné stávající rozsah veřejné služby zachovat,“ řekl ředitel.

Dodal, že aktuální vývoj inflace a další ekonomické jevy tento okamžik přiblížily a televize je nucena zavádět změny ve svém provozu, programu a vysílání daleko rychleji. I nedávno provedená nezávislá analýza nákladů ČT pak ukázala, že vnitřní úspory již nemohou kompenzovat nárůst cen, ke kterému dochází postupně od roku 2008, kdy byla výše poplatku naposledy upravena. Jeho reálná hodnota klesla za posledních čtrnáct let o 36 procent.

V úterý představená strategie má název #re_vize_2024. „Přestože budeme nuceni omezit vlastní českou tvorbu, nadále budeme usilovat o to, aby pořady ČT přinášely vysokou obsahovou i tvůrčí hodnotu. ČT dosahuje nadprůměrných čísel divácké spokojenosti, za posledních deset let se dokonce stala šestkrát nejsledovanější televizní skupinou v zemi, zatímco dříve takové pozice nedosáhla ani jednou. Díky těmto zkušenostem dokážeme i v dalších letech divákům nabízet pořady, které pro ně budou relevantní. Pouze jich bude méně,“ uzavírá Petr Dvořák.

Už z květnového jednání Rady České televize vyplynulo, že veřejnoprávní instituce bude zřejmě muset přehodnotit své finanční plány kvůli rostoucí inflaci. Ta například snižuji reálnou hodnotu koncesionářského poplatku, který v případě České televize činí měsíčně 135 korun. Poplatek se zvyšoval naposledy v roce 2008 a je povinný jen pro majitele televizních zařízení. Vyhnou se mu tak ti, kteří sledují televizní vysílání přes internet.

Finanční ředitel České televize David Břinčil už dříve uvedl, že nárůst cen za odběr silové elektřiny mezi podzimem 2021 a rokem 2022 už je téměř 70 %. „Situace je nejistá a mění se průběžně, nejsme schopni říct, za kolik budeme schopni nakoupit silovou elektřinu na rok 2023, už teď jsou ceny vyšší než pro rok 2022,“ popsal pro server Mediaguru.

V lednu rada ČT schválila letošní rozpočet televize s výnosy a náklady 7,17 miliardy korun, což je o 235 milionů Kč víc než byl loňský rozpočet. Výběr koncesionářských poplatků má letos stoupnout o 30 milionů korun na 5,69 miliardy Kč a podnikatelská činnost vynese 901,5 milionu Kč, tedy o 78,4 milionu korun více.