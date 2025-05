Česká televize má mít nového šéfa do tří měsíců, radní to chtějí stihnout do prázdnin. | foto: Švancara Petr, ČTK

Jan Souček skončil ve funkci generálního ředitele České televize 7. května. Radní ho odvolali proto, že údajně porušil zákon o České televizi. Souček s tím nesouhlasí. Od 8. května vede televizi Michal Fila, šéf divize korporátní služby.

Kdo by mohl usednout v křesle šéfa televize?

Rada ČT má nyní tři měsíce na to, aby zvolila nového generálního ředitele. Do 7. srpna tak má být rozhodnuto. Radní to chtějí stihnout už do letních prázdnin. Termín volby si naplánovali na 18. června a kandidáti se jim mají hlásit do 28. května.

Zájem potvrdila jako první předsedkyně dozorčí rady Czech News Center Libuše Šmuclerová.

S Českou, respektive ještě i Československou televizí má bohaté zkušenosti. Jako dramaturgyně a moderátorka se podílela například na tvorbě pořadu, ve kterém se jako první objevily přenosy z demonstrací v roce 1989. Později přešla do tehdy nové Televize Nova, a to jako dramaturgyně. Stala se šéfredaktorkou publicistiky a později programovou a výkonnou ředitelkou TV Nova.

Jejím bývalým manželem je prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, s nímž vybudovala síť klinik estetické medicíny. Později se opět vrátila do novinářského prostředí, a to jako ředitelka vydavatelství Ringier. V roce 2014 se stala předsedkyní představenstva Czech News Center.

Ptát se může i veřejnost Lidé, kteří chtějí kandidátům položit nějakou otázku, ji mohou poslat e-mailem na adresu Rady ČT radact@ceskatelevize.cz, a to až do 10. června.

Musí přitom doplnit, kdo otázku pokládá.

Radní došlé dotazy budou považovat za inspiraci, vyhrazují si ale možnost je při výběrovém řízení nepoužít.

Dalším, kdo potvrdil svou kandidaturu, je moderátor Jakub Železný. Diváci České televize ho nejlépe znají z pořadu Události nebo z Dobrého rána z Českou televizí. V současnosti pracuje jako mentor pro nové redaktory a moderátor publicistického cyklu Historie.cs.

Ještě před svým nástupem do televize pracoval Železný také v Českém rozhlasu. Začínal na stanici Vltava a v roce 2004 odtud přešel do Radiožurnálu jako moderátor zpravodajství.

V souvislosti s kandidáty na post šéfa televize se hovoří i o Petru Mrzenovi, současném řediteli zpravodajství a publicistiky. On sám dosud kandidaturu s jistotou nepotvrdil, uvedl ale, že o ní uvažuje. Televize podle něj potřebuje srozumitelné a silné vedení, schopnost odolávat tlakům a držet nezávislost. „Takto vedu dlouhá léta zpravodajství, na to chci navázat a motivují mě i kolegové, kteří mě v tom podporují. Poradím se s nimi a pak se rozhodnu,“ odpověděl na dotaz ČTK.

Mrzena před nástupem do České televize pracoval jako šéfredaktor zpravodajství na TV Nova. Později byl zpravodajem v Bruselu pro komerční zpravodajskou televizi Z1. V roce 2011 nastoupil do České televize, kde působil jako šéfredaktor zpravodajství a výkonný ředitel ČT24. V roce 2023 byl jmenován ředitelem zpravodajství a publicistiky.

Ředitel programové divize ČT Milan Fridrich se zatím ke své možné kandidatuře nevyjádřil. V televizi má na starosti programy ČT1, ČT2, ČT :D, ČT art s ČT sport.

Kolik bude kandidátů? Podle předsedy Rady ČT Karla Nováka se dá očekávat více kandidátů, než tomu bylo při minulé volbě. Tehdy se o post ucházelo sedm lidí, mezi nimi i tehdejší ředitel Petr Dvořák. Z volby vyšel úspěšně Jan Souček, který získal 12 hlasů.

V minulosti byl šéfeditorem zpravodajského kanálu ČT24 a výkonným ředitelem pro nová média. Ještě před Českou televizí sbíral zkušenosti v Českém rozhlase, kde vedl zahraniční redakci zpravodajství a byl také stálým zpravodajem v Bruselu. Pracoval i v Hospodářských novinách. Diváci ČT ho mohou znát také i jako autora cestopisných pořadů Postřehy odjinud.

Fridrich také učí na Fakultě sociálních věd UK a Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Je členem Televizního výboru Evropské vysílací unie (EBU), v minulosti byl i jeho viceprezidentem.

Výkonný ředitel obchodu ČT kandidoval na post generálního šéfa už v minulosti. Tentokrát svůj úmysl nedeklaroval.

Do České televize nastoupil v roce 2012. Změnil tehdejší obchodní strategii, která byla založená na obchodu přes externí agenturu, a vybudoval obchodní oddělení uvnitř televize.

Chudárek v 90. letech spoluzaložil společnost na výrobu CD a DVD nosičů. V roce 2002 založil a poté spoluvlastnil hudební televizi Óčko. Podílel se na digitalizaci při přechodu z analogového na digitální vysílání.