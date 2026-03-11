Moravec po odchodu z České televize nesmí půl roku na jinou televizi

Autor: ,
  11:48aktualizováno  11:48
Moderátor Václav Moravec má s Českou televizí sjednanou konkurenční doložku na půl roku. Začala platit od úterý, kdy moderátor pořadu Otázky dohodou ukončil svůj pracovní poměr v televizi. Doložka omezuje jeho působení v jiných médiích. Ve středu to oznámil mluvčí ČT Michal Pleskot.
Václav Moravec v OVM

Václav Moravec v OVM | foto: Twitter

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a bývalá...
Moderátor Václav Moravec (uprostřed). (8. března 2026)
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny...
21 fotografií

„Konkurenční doložka platí taktéž od 10. března. 2026. Ta doložka je na šest měsíců a je to ochrana zaměstnavatele ohledně konkurence,“ uvedl Pleskot.

Moravec vedle televize působí zejména v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Moravec v neděli na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události.

Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.

Sledovali jste Otázky Václava Moravce, v nichž vystoupil Okamura?

celkem hlasů: 2394

Moravcovu odchodu z ČT předcházelo také mimo jiné lednové odvolání dlouholeté hlavní dramaturgyně pořadu Otázky Hany Andělové. Jedním z důvodů byl výběr hostů pořadu.

Nad jejich výběrem a zejména nezvaní předsedy SPD, a nyní i Poslanecké sněmovny, Tomia Okamury, se na několika jednáních opakovaně pozastavovali někteří členové Rady ČT. Nová dramaturgie Okamuru v neděli do OVM po devíti letech přes Moravcův nesouhlas pozvala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.