Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v prohlášení zdůraznil, že Česká televize a její vedení stojí za všemi zaměstnanci, kteří plní své povinnosti profesionálně a s velkým osobním nasazením.
„Tím spíš musím důrazně odmítnout účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli. Pravidla, která musíme v této souvislosti dodržovat, nicméně platí pro všechny bez výjimky. Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil,“ uvedl Chudárek.
Chudárek podotkl, že Moravcovo rozhodnutí ho osobně mrzí, ale nezbývá než ho přijmout. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých 20 letech mu podle něj patří velký dík.
Václav Moravec není jediný, kdo avizoval svůj odchod. Připojila se k němu exdramaturgyně Hana Andělová. Podala výpověď hned den poté, co Václav Moravec v přímém přenosu ohlásil svůj konec.
„Odcházím já, Václav a další dva kolegové,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz bez dalších podrobností s tím, že své rozhodnutí nebude více komentovat.
Redakce iDNES.cz se snažila odchod Andělové ověřit u České televize. „Informaci nedokážu potvrdit, ještě se ke mně nedostala,“ uvedl mluvčí ČT Michal Pleskot.
Jádrem profesních debat s Moravcem je podle ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzeny v zásadě jediná otázka, nakolik je dlouholeté ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby. Moravec řadu let odmítal do svého pořadu pozvat předsedu SPD Tomia Okamuru, který po pozvání nové dramaturgyně pořadu v neděli do Otázek přišel.
„Ve shodě s drtivou většinou redakce zpravodajství a publicistiky nepochybuji, že základem profesionálního a správného novinářského postupu je spravedlivý přístup ke všem subjektům a jejich představitelům. Tento neoddiskutovatelný fakt rozhodně redakční nezávislost nijak neoslabuje, ale naopak posiluje – přesně v duchu Kodexu ČT,“ uvedl Mrzena.
„Václavu Moravcovi za jeho dlouholetou práci pro Českou televizi děkuji. Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil,“ dodal.
Moravec zatím stále je zaměstnancem České televize a konkrétní způsob a formu ukončení pracovního poměru s ním nyní řeší útvar řízení lidských zdrojů. Podle sdělení ČT postupuje v souladu s uzavřenou pracovní smlouvu a s příslušnými právními předpisy. O záměru odejít z ČT nebylo vedení České televize ani Moravcovi přímí nadřízení předem informováni.
Budoucí podobu nedělního diskusního pořadu ČT v současnosti podle mluvčího Michala Pleskota řeší. „Zatím je předčasné cokoliv více komentovat. Jakmile bude jasno, oznámíme to,“ řekl. Podle informací portálu iDNES.cz jsou na příští neděli do pořadu už pozvaní hosté a řeší se osoba moderátora a změna názvu pořadu.
Náhlé Moravcovo rozhodnutí podle analytika Filipa Rožánka může uškodit jeho kolegům, kteří v ČT zůstávají. „Bylo to prásknutí dveřmi. Mimo jiné to trošku vrhá špatné světlo na jeho kolegy, kteří v televizi zůstávají a odvádějí poctivou práci, protože Václav Moravec prohlásil, že není schopen dále garantovat redakční nezávislost,“ uvedl Rožánek v rozhovoru pro iDNES.cz.