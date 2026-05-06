Nový formát podle tiskové zprávy veřejnoprávní televize nabídne propojení televizní debaty s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti.
„Jedním z úkolů České televize, jako média veřejné služby, je otevírat a diskutovat témata, která společnost zajímají a hýbou jí. Daniel Stach navíc patří mezi nejoblíbenější tváře České televize, proto věřím, že diváci nový diskusní pořad Na dosah přivítají a ocení,“ věří generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Vysílání budou tvořit odborné diskuse, silné osobní příběhy i grafické prvky, které pomůžou divákům jednotlivým tématům lépe porozumět. Navíc bude možné už během vysílání sledovat živě vznikající kreslený souhrn celé diskuse. Témata se budou týkat oblastí, které reálně ovlivňují každodenní život.
Hosty prvního dílu na téma Budoucnost medicíny budou například chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, lékař a katolický kněz Marek Orko Vácha nebo spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec či paralympijský plavec Jonáš Kešnar. „Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ přiblížil moderátor Daniel Stach.
Dodal, že na konkrétních příbězích popíše, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.
Druhý díl pak bude z festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popsal Stach, který měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy.
„Cílem Dana Stacha v pořadu Na dosah je otevírat silná a často palčivá témata společnosti, s exkluzivními hosty je přibližovat divákům i obecenstvu na místě a v diskusi s nimi hledat řešení a východiska. Intenzivně se zapojí i web a sociální sítě ČT24 tak, aby k tomuto, věřím, příkladnému formátu veřejné služby měl snadný přístup úplně každý,“ dodal ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena.