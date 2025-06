Rada si v předchozích dnech prostudovala jednotlivé projekty, na jejichž základě vybírá pětici finalistů. Kandidáti se tohoto jednání aktivně neúčastní. Osobně si je radní pozvou až před finální volbou.

„Rada obdržela 21 přihlášek, některé obsahovaly formální nedostatky. Týkalo se to čtyř kandidátů, které jsme vyzvali, aby materiály doplnili. Tři z nich to udělali, jeden (Michal Michálek) to udělat nemohl, protože má pouze bakalářský stupeň vzdělání a v podmínkách bylo magisterské,“ uvedl šéf rady Karel Novák. Michálka proto radní na úvod jednání vyřadili.

Kompletní seznam kandidátů je známý od 28. května. Přihlásilo se celkem 21 uchazečů, mezi nimi jen tři ženy – předsedkyně dozorčí rady Czech News Center Libuše Šmuclerová, bývalá mluvčí ČT Vendula Krejčová a dramaturgyně Alena Dlabačová.

Většina kandidátů v ČT pracuje, nebo pracovala. Přihlásili se šéfové programu Milan Fridrich, zpráv Petr Mrzena, sportu Jiří Ponikelský či obchodu Hynek Chudárek. Také bývalí a současní moderátoři a redaktoři Miroslav Karas, Jakub Železný, Jiří František Potužník a Vladimír Kořen.

Favority Fridrich, Šmuclerová a Ponikelský

Už od podání přihlášek se začalo spekulovat, kdo má z kandidátů největší šance. Bookmakeři favorizují šéfa programu Fridricha, který má podobný kurz jako předsedkyně představenstva CNC Šmuclerová. S drobným odstupem pak jako třetího favorizují i šéfa ČT Sport Ponikelského.

Podle zákona o ČT musí vítězný kandidát získat od radních nejméně 10 hlasů. Pokud se projekt některého z finalistů radním zalíbí a tento počet hlasů dostane, bude nový ředitel zvolen ve středu 18. června.

Vzhledem ke složení a napjatým vztahům v radě se může stát, že se radní neshodnou a žádný kandidát potřebný počet hlasů nezíská. V tom případě se volba bude opakovat. Radní s touto variantou raději počítají předem a už stanovili termín dalšího jednání na 25. června.

Bývalého generálního ředitele Jana Součka radní odvolali na začátku května. Rada mu předtím udělila výtku a seškrtala odměny. Pro Součkův konec nakonec hlasovalo 15 ze 17 členů rady. Do zvolení nového ředitele ČT dočasně vede dosavadní šéf divize korporátní služby Michal Fila.