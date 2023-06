Televize zaslouží velký audit, tvrdí Radě ČT kandidát na ředitele Hřídel

Stávající šéf Petr Dvořák, ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a krizový manažer Pavel Hřídel. To je výčet pěti z původních třinácti lidí přihlášených do konkurzu, kteří prošli do „finále“.

Jednání začalo v devět hodin. Jako první provedli členové rady los. Nejdříve prezentoval svou vizi současný ředitel ČT Petr Dvořák. Po něm mluvil Jan Souček, Martin Konrád a po krátké pauze Jan Štern. Jako poslední byl na řadě Pavel Hřídel.

Hřídel: ČT zaslouží velký audit

Krizový manažer Hřídel navrhuje zvýšit atraktivitu ČT. Podle Hřídela ČT potřebuje tvůrčí růst, který bude umožněn ekonomickým růstem. Všechny ušetřené prostředky je tak podle něj nutné investovat do tvorby a technologií.

„Potvrdil bych si klíčové pozice lidí i útvarů v ČT, zřejmě pomocí auditu. Ten bych udělal i v energetice a zavedl bych v tomto odvětví úspory,“ uvedl Hřídel.

Českou televizi je podle Hřídela nutné posílit v transparentnosti, objektivitě a vyváženosti, ekonomické zodpovědnosti a vlastní tvorbě. „Je to instituce s přímým dopadem na homogenitu a soudržnost společnosti. Očekávají se od ní nezávislé a objektivní informace, silný přesah do kultury,“ řekl Hřídel.

ČT se podle kandidáta pohybuje ve finančních potížích. „Mohu jí pomoct a najít z této situace východisko,“ vysvětlil Hřídel.

Štern: televize není samozřejmost

Razantní změny navrhuje producent ČT Jan Štern. Mimo jiné chce zrušit všechny krimi seriály, vrátit se chce k takzvanému televiznímu filmu na neděli. Existence televize veřejné služby je podle něj nesamozřejmá a všude po Evropě musí neustále prokazovat svou důležitost.

„Má-li ČT přežít, musí se její tvorba razantně změnit a zlepšit,“ sdělil Štern.

Výrazně chce také zvýšit kvalitu rodinných seriálů v pátečním okně, ČT se má podle Šterna zaměřit na pořady typu Kukačky než Osada. Nedělní okno chce Štern věnovat reportážím „z první linie života“.

„Oddělil bych program ČT1 a ČT2 a jejich programové ředitele, jsou to dva jiné světy,“ doplnil Štern. Přirovnal také ČT k Netflixu, otvírat chce primetimová okna pro kvalitní dokumenty, kvalitní zahraniční filmy, vyšší formu aktuální publicistiky.

Program má podle kandidáta přednost před investicemi do budov. „V krizi nemůžete stavět nová studia, to sorry. Když nebudou v havarijním stavu, není důvod do toho dávat peníze,“ zmínil Štern.

Největší síla televize je podle Šterna v přímém přenosu. „Kak říkal Čestmír Kopecký. To je geniální vynález. Na ČT Teen by mohly být přímé přenosy koncertů. Všichni mladí koukali kdysi na pořad Na kloboučku, kde se přenášely koncert kapel,“ doplnil Štern.

Konrád: Více ekonomiky, méně politiky

Exšéf Primy Konrád by podle svých slov rád viděl Českou televizi aktivní i za dalších sedmdesát let. Zkritizoval její ekonomickou stránku a „švarcsystém“ ve kterým podle kandidáta někteří lidé v ČT pracují.

Negativně se dívá také zpravodajství ČT, jehož počet diváků podle něj stagnuje. „Na ČT 24 se dívá jen jedna skupina obyvatel,“ podotknul Konrád a dodal, že by se více než politice měla ČT věnovat ekonomice či zdravotnictví.

Úlohou ČT je podle něj vysvětlovat, klást důraz by měla také na oblasti zemědělství či na zlepšení pověsti Evropské unie. Podpořit by chtěl také rešerše a analytickou část zpravodajství.

„Ve veřejném prostoru se dějí různé věci, někdo tomu říká dezinformace. Posláním ČT by mělo být hlavně vysvětlovat,“ řekl Konrád.

Konrád také zmínil důležitost vyváženosti vysílání u sportovních přenosů, konkrétně třeba u vysílání mužského i ženského fotbalu. Líbilo by se mu také, kdyby se v ČT zavedl pořad typu Kotel, který v minulosti moderovala Michaela Jílková na televizi Nova.

Ředitel brněnského studia Souček navrhuje spojit síly ČT, ČRo a ČTK a v průběhu roku 2025 spustit společnou veřejnoprávní mobilní zpravodajskou platformu. „Pokud by do toho ostatní veřejnoprávní média nešla, měla by ČT o takový projekt usilovat sama a dostat ho mezi top 3 projekty v návštěvnosti,“ zmínil Souček.

Souček: spojíme veřejnoprávní síly

Úplné sloučení rozhlasu a televize však podle Součka možné není. „Přišli bychom tím o jednoho hlídacího psa demokracie, protože v případě sloučení těchto dvou služeb by se obsah sdílel, což podle mě není dobré,“ uvedl Souček.

Vize kandidátů: Petr Dvořák: Založíme redakci krizového zpravodajství, postavíme nové studio v Ostravě, dostavíme zpravodajské zázemí na Kavčích horách v Praze, vytvoříme sdílený televizní program. Jan Souček: Zlepšíme komunikaci s Radou ČT, rozvineme platformu iVysílání, dokončíme digitalizaci složek archivu ČT, spojíme síly ČT, ČRo a ČTK a v průběhu roku 2025 spustíme společnou veřejnoprávní mobilní zpravodajskou platformu. Martin Konrád: Budeme natáčet i z vyloučených regionů, zlepšíme ekonomiku ČT a zrušíme švarcsystém, upozadíme politiku a budeme klást důraz na ekonomiku či zdravotnictví. Jan Štern: Pozastavíme tvorbu krimi seriálů, pondělní okna naplníme reprízami, uděláme z ČT „český Netflix“, výrazně zvýšíme kvalitu rodinných seriálů v pátečním okně, uděláme rekonstrukci kanálu ČT2. Pavel Hřídel: Uděláme v ČT velký audit na klíčových pozicích i v oblasti energetiky, posílíme transparentnost a objektivitu vysílání ČT, zvládneme zachovat kvalitu vysílání i při nezvýšení koncesionářských poplatků.

Instituce jsou podle něj schopné sdílet podpůrné činnosti, účtárny, správu nemovitostí. „To jsou ale úspory, které ve vztahu k celkovému objemu se pohybují v nižších desítkách milionů korun,“ konstatoval Souček.

Souček dále navrhl redukci v několika odvětvích, které ČT pokrývá, omezit by chtěl například lifestylové magazíny. Současnému vedení vyčetl mimo jiné špatnou komunikaci.

„Někdy se duplikujeme - dvakrát i třikrát. Na programové priority se mě ve vedení nikdy nikdo neptal,“ prohlásil a dodal, že nevěděl ani o chystané spolupráci ČT s Voyem.

Dvořák: žádám o mandát naposledy

Ještě před ním mluvil o svých plánech na další období současný ředitel Dvořák. „Chci, aby Česká televize udržela vysokou kvalitu. A připravit i mnoho změn. Ať už posílení regionů nebo iVysílání. Nabízím zkušenost nejdéle sloužícího ředitele, který prokázal, že umí řídit a dodržovat strategické cíle. O mandát žádám potřetí a naposledy,“ sdělil ve svém projevu.

Dále zmínil i stavbu nového studia v Ostravě. Do dvou let chce Dvořák vytvořit také sdílený televizní program, kde dostanou prostor i dokumenty. Zmínil i rozvoj iVysílání, které má být mezi třemi nejlepšími platformami tohoto druhu v ČR, nebo pokrytí významných sportovních událostí v příštím roce.

Neprůstřelná vesta ve skříni

Tři hlavní investiční projekty jsou podle Dvořáka dostavba zpravodajského zázemí na Kavčích horách v Praze s náklady kolem 250 milionů korun. Dále pak výstavba nového studia v Ostravě za 360 milionů a dodatečné investice do koprodukce českých filmů, respektive do regionální tvorby.

„Založíme redakci krizového zpravodajství,“ doplnil Dvořák. Jednalo by se o takzvanou virtuální redakci, ve které by působili proškolení redaktoři, kteří by fungovali v situacích jako je válka nebo přírodní katastrofa.

„Měli by ve skříni neprůstřelnou vestu a v případě vypuknutí války by ji jen vytáhli a jeli na místo,“ řekl Dvořák. V programové části by se Dvořákovi líbila revize a vytvoření nových editorských funkcí.

Důležitá je pro Dvořáka také diverzita. „Chci udělat analýzu a zjistit, jestli nezanedbáváme některé cílové skupiny,“ sdělil Dvořák. Zmínil také, že má ČT díky dobrému hospodaření oproti předpokladům na svých účtech o miliardu korun více, než bylo v původních plánech.

Nějakou dobu je tak podle Dvořáka schopna fungovat v úsporném režimu. Úspory by se musely hledat třeba u velkých sportovních událostí, podobně jako ČT odprodala část práv na MS v Kataru TV Nova. Vedlo by to v důsledku k omezení přenosové techniky ČT a tím i ke snížení počtu zaměstnanců. „Takové změny jsou ale nevratné, vrátit ČT na současnou úroveň by si vyžádalo několik let.“

V plánu má současný ředitel také dvojprogram: přes den regiony, večer archiv ve stylu ČT3. Po vzoru ČT Sport Plus zavede také webový kanál ČT Art Plus a sdruží všechny online aktivity pod ČT Digital.

Volba se může posunout

Podle podmínek schválených Radou ČT musí být uchazeč mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky je i koncepce rozvoje a fungování televize po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.

Kandidáti, kteří postoupili do závěrečného kola výběrového řízení mají ve středu osobní prezentaci svého projektu a zodpovídají jednotlivé dotazy členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

Pokud se rada na vítězi neshodne, jednání bude přerušeno. O časovém úseku přerušení rozhodnou samotní radní, zákon je v tomto ohledu nijak neomezuje.

Systém volby by se do budoucna mohl změnit. Podle vládní novely, která má platit od října, by se počet členů Rady ČT zvýšil z 15 na 18. Nově by třetinu z nich volili senátoři. To ale kritizuje opozice, podle níž to povede k tomu, že se Rada ČT rozšíří právě o členy volené Senátem, kde mají vládní strany výraznou většinu.

Stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO uvedla, že tímto způsobem chce vláda upevnit současné vychýlení veřejnoprávních médií ve prospěch vládní koalice. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) novela naopak posílí nezávislost veřejnoprávních médií.