Česká televize roky nepozvala Okamuru k Moravcovi, řešit to má šéf zpravodajství

  14:02aktualizováno  14:02
Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili na jednání v Brně.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek radním řekl, že předseda SPD a nynější předseda Sněmovny Okamura byl do OVM pozván naposledy v roce 2017. Vyplynulo to podle něj z diskuse s moderátorem debaty Václavem Moravcem.

Chudárek také uvedl, že si nechal zpracovat stanovisko etického panelu ČT a dvě odborná právní stanoviska. „Jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT,“ řekl Chudárek.

Uložil proto řediteli zpravodajství Petru Mrzenovi, aby přijal taková opatření, která zajistí naplňování zmíněných odborných stanovisek. Jaká to budou, bude výsledkem debaty jejich a tvůrců pořadu.

Moravec ve vyjádření pro Aktuálně.cz uváděl, že „ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví ‚předseda politické strany či hnutí‘ vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku“. SPD v jeho pořadu zastoupení mívá, hostem bývá z SPD zejména místopředseda Radim Fiala.

Okamurově nepřítomnosti v tomto pořadu se radní věnovali již několik let. „Řešíme již šestým rokem, zda byl či nebyl pozván, zda byl či nebyl porušen kodex. Nepotřebujeme kritizovat a napadat redaktora (Václava Moravce). Jen se ptáme, zda je pravda, zda byl či nebyl zván. Mohlo to být vyřešeno dávno. Neustále jsme se točili v kruhu a jsem rád, že se k tomu generální ředitel postavil čelem,“ řekl radní Jiří Šlégr.

Další radní Petr Šafařík uvedl, že věří, že vedení ČT rozhodne tak, aby se televize mohla prezentovat jako kvalitní a nezávislé médium, které splňuje požadavky nestrannosti a vyváženosti. „A že se k tomu dopracuje sama,“ řekl Šafařík.

