Je to jako s daněmi. Nikomu se nechce za Českou televizi ani Rozhlas platit víc, říká mediální expert Kruml

Dnes se za Českou televizi platí koncesionářské poplatky 135 korun a za Český rozhlas 45 korun měsíčně. Nově by měli platit také lidé s chytrými telefony nebo tablety, kteří sice televizi či rádio nemají, ale vysílání sledují online. „Iluze, že televize je zadarmo, není namístě,“ říká Kruml, mediální analytik a specialista vývoje České televize.

Mediální analytik Milan Kruml.

Lidovky.cz: Podle návrhu, jenž je součástí takzvané velké mediální novely, by měly platit koncesionářské poplatky i domácnosti, které mají chytré telefony nebo tablety. Jak to hodnotíte?

Myslím si, že vázanost poplatků na vlastnictví televizoru je už přežitek dost dlouhou dobu. Je to krok směrem, jímž se šlo v mnoha zemích Evropy. V Rakousku třeba přecházejí na to, že poplatky bude platit každá domácnost, protože příjem programů už se dneska netýká jenom lidí, kteří sledují lineární televizi.