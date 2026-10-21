Podle iniciativy poskytuje pořad Pekové prostor bez kritického odstupu a zároveň jí přisuzuje roli jedné z hlavních postav dezinformační scény. „Její mnohokrát vyvrácené postoje vědecká komunita odmítá. Kvůli podjatosti posudku o údajné škodlivosti očkování proti covidu-19, který vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára, přišla i o funkci soudní znalkyně,“ vysvětluje iniciativa.
Nesouhlasí ani s pozváním poslance a předsedy hnutí PRO Jindřicha Rajchla. „Jako jediný politik v pořadu vystoupil poslanec vládního klubu SPD Jindřich Rajchl, u kterého není legitimní důvod, aby byl z celé politické scény osloven právě on.“
Podle dramaturgyně pořadu Jany Škopkové je však tato kritika nemístná. „Paní MUDr. Peková v březnu 2020 hovořila o tom, že si myslí, že část viru může pocházet z laboratoře. Do pořadu tedy rozhodně patřila,“ uvedla v reakci pro iDNES.cz.
Produkce podle ní použila archiv ČT z té doby, což také v pořadu označila. „Takže jsme neviděli důvod její názor z té doby nepoužít, aby celá reportáž nebyla zmanipulovaná právě tím, že bychom její tehdejší názor zamlčeli,“ doplnila.
K rozhodnutí, proč režisér pořadu oslovil právě Rajchla, uvedla poslancovu zkušenost s výstupem k tématu v jiných diskuzních pořadech a televizích. „Sledoval jednání v USA Senátu a také k tomu se v několika větách v pořadu vyjádřil. Nehovořil k původu viru ani nedostal prostor jako odborník na viry, vakcinaci ani pandemii. Jako poslanec seznámený s jednáními v USA byl režisérem osloven,“ dodala k účasti předsedy hnutí PRO.
Na dotaz, zda produkce využije výzvu jako podnět pro budoucí díly, Škopková odpověděla, že kritiku nekomentuje. Iniciativa totiž podle ní neuvedla jedinou relevantní výtku. „Žádná iniciativa nemá právo vstupovat novinářům do práce a určovat jim, co mohou a co ne,“ řekla.
Na sociálních sítích se však mezitím rozšířila spousta negativních reakcí. Jednou z nich byl i příspěvek investigativního novináře pořadu Reportéři ČT Jana Moláčka: „Včerejší skandální díl pořadu Rozpleteno s Rajchlem, Pekovou a Beranem, který oslavuje dezinformační scéna, urgentně řešíme s kolegy a kolegyněmi a rozhodně ho nenecháme bez reakce. Pořad vzniká mimo zpravodajství a publicistiku, nemáme s ním nic společného.“
Česká televize odvysílala první díl pořadu na jaře. Rozpleteno uvádí jako „objektivní publicistiku, která nepřináší jedinou pravdu a nezná řešení všeho“. Tematickým okruhem jsou podle dramaturgického popisu problémy každodenního života i kauzy.
Pořad spadá pod produkci Žánrového centra publicistické a vzdělávací tvorby, kterou má na starosti ředitel divize Program a digitální služby ČT Milan Fridrich.