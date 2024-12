Česká televize chystá nový rozpočet. Jen mzdy spolknou přes 2,5 miliardy

Generální ředitel ČT Jan Souček varoval, že pokud se navýšení nepodaří urychleně ve Sněmovně prosadit, hrozí propouštění zaměstnanců i rušení pořadů. V pořadu Epicentrum na Blesk.cz uvedl, že při současných podmínkách financování je schopen udržet televizi nezměněnou pouze v řádu jednotek měsíců. Musí podle něj být ale dobrá naděje, že se novelu zákona podaří prosadit nejpozději do začátku dubna příštího roku.

Bez navýšení poplatků by byla ohrožena výroba pořadů. Na tu bylo na rok 2024 vymezeno 2,5 miliardy korun, na mzdy šlo 2,7 miliardy. U obou položek se přitom jednalo o minimálně desetiprocentní nárůst oproti roku 2023. A to i přesto, že podle Součka Česká televize v roce 2024 propustila 90 pracovníků. U výnosů z koncesionářských poplatků byl nárůst mizivý. Souček pohrozil, že bez prosazení novely by přišlo na řadu další propouštění a o práci by mohlo přijít až 260 lidí.

Náklady na sport loni stouply o polovinu

Z výrobní stránky šla v tomto roce největší část rozpočtu na programy ČT1, ČT2 a ČT:D a ČT Art. Dohromady stojí jejich provoz skoro 900 milionů korun ročně. Samotný program ČT Sport stojí ročně přes 700 milionů. Náklady na jeho provoz navíc oproti roku 2023 stouply o 50 procent ze 470 milionů korun kvůli mimořádným sportovním akcím tohoto roku. Zpravodajská ČT 24 nestojí ani polovinu toho, co ČT Sport, její rozpočet činil v tomto roce zhruba 340 milionů.

Situace by navíc pro ČT mohla být v budoucnu ještě složitější. Během sněmovních rozprav o novele zákona se vyjádřil předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš nekompromisně a poplatky by podle svých slov chtěl zrušit. Česká televize by se podle něj měla financovat přímo ze státního rozpočtu. Sněmovna jedná o vládním návrhu na zvýšení poplatku pro Českou televizi na 150 korun za měsíc a Českému rozhlasu na 55 korun měsíčně. To by podle ČT mělo znamenat navýšení výnosů o zhruba 850 milionů ročně.

Televize má v plánu modernizaci budovy zpravodajství za zhruba 300 milionů korun. „V souladu s přípravou memoranda pro Českou televizi v souvislosti s chystanou mediální novelou bylo dohodnuto, že určitý poměr peněz z navýšené sumy poplatků bude využit pro investiční akce, jako je například tato,“ sdělila iDNES.cz v říjnu mluvčí televize Vendula Krejčová na adresu připravované rekonstrukce budovy na Kavčích horách.