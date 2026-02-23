„Nepřetržité titulkování vysílání programu ČT24 je konkrétním krokem k tomu, aby se diváci se sluchovým postižením mohli v reálném čase spolehnout na stejné informace jako ostatní. Přístupnost vysílání nevnímáme jako nadstandard, ale jako samozřejmou součást veřejné služby,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Veřejnoprávní televize nabízí kromě skrytých titulků také pořady tlumočené do českého znakového jazyka a audiopopis – volitelnou zvukovou stopu, která pomáhá divákům se zrakovým postižením lépe porozumět obrazové složce pořadu.
„Skryté titulkování ČT24 ve formátu 24/7 je výsledkem dlouhodobé spolupráce se společností SpeechTech. Využívá technologické řešení založené na nástrojích umělé inteligence, které převádějí mluvené slovo do textové podoby v reálném čase. Stejně důležité je však zachování vysoké kvality a přesnosti informací, za nimiž stojí práce redaktorů a celého týmu ČT24,“ doplnila vedoucí služeb pro diváky se smyslovým postižením Petra Kolodějová.
Služba byla během loňského roku testována v reálném provozu v rámci nočního kontinuálního zpravodajství na ČT24 a postupně zdokonalována, například v oblasti rozlišování jednotlivých mluvčích, členění textu do přehledných dvouřádkových titulků či minimalizace časového zpoždění mezi obrazem, zvukem a titulky. Výsledkem je podle tiskové právy ČT vyšší srozumitelnost zejména u diskusních pořadů, živých vstupů i mimořádných zpravodajských situací.
Česká televize nabízí i skryté titulky také napříč svými digitálními produkty. Nepřetržité titulkování je k dispozici v živém internetovém vysílání programu ČT24, ve zpětném přehrávání i u nahrávek pořadů pořízených z lineárního vysílání.
Výjimkou je v současnosti živé streamování prostřednictvím platformy HbbTV, kde dosud využívaná technologie není s tímto typem titulků plně kompatibilní.
Veřejnoprávní televize v tiskové zprávě připomněla, že dlouhodobě nejen naplňuje, ale překračuje zákonné požadavky na zpřístupňování vysílání lidem se sluchovým a zrakovým postižením. Ty stanovují povinnost opatřit skrytými titulky alespoň 70 % vysílaných pořadů, nejméně 2 % vysílaných pořadů tlumočit do českého znakového jazyka a minimálně 10 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením. V průměru za celý rok 2025 tvořily pořady se skrytými titulky 86,45 % vysílání České televize, pořady tlumočené do českého znakového jazyka 6,95 % a pořady s audiopopisem 20,9 %.