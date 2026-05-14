Auditoři prověřili smlouvy České televize, nezjistili žádné nehospodárné výdaje

  11:08aktualizováno  11:08
Česká televize oznámila, že nadnárodní auditorská a poradenská společnost dokončila posouzení vybraného vzorku jejích smluv. Podle závěrečné zprávy smlouvy splňují požadovaná kritéria a nebylo zjištěno žádné nehospodárné nastavení cen. Auditoři se zaměřili na ověření hospodárnosti vynaložených finančních prostředků a na kontrolní mechanismy při čerpání smluvních plnění.
ilustrační snímek | foto: Česká televize

Kontrolu vzorku smluv zadal generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek loni na podzim na základě výběrového řízení.

„Závěry posouzení potvrzují, že ve zkoumaném vzorku smluv postupovala Česká televize v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Opakovaně zdůrazňuji, že hospodaření ČT je transparentní a kontrolované. Velmi mne proto těší, že tato má slova potvrzují i zjištění renomované auditorské a poradenské společnosti,“ uvedl k závěrům auditu Chudárek.

Doplnil, že systémový controlling, dlouhodobé sledování a vyhodnocování smluvních vztahů a také nezbytná a pochopitelná modernizace některých provozních procesů zůstávají pro něho osobně, ale i pro celý management ČT jednou ze zásadních priorit. „Mým cílem je využít svěřené a Českou televizí spravované finance co nejefektivněji ve prospěch našich diváků, na výrobu kvalitních pořadů a televizních přenosů,“ dodal generální ředitel ČT.

Posuzovaný vzorek smluv se týkal těchto oblastí: úklidové služby, stravovací služby, telekomunikační a datové služby, tiskové služby, vývoj a podpora informačních systémů a technologií, odvoz a likvidace odpadu, poštovní služby (úhrada poštovného) a ostraha objektů. Jedná se o smlouvy, které jsou dlouhodobě předmětem veřejného zájmu, popsala veřejnoprávní televize v tiskové zprávě.

Posuzování vzorku smluv se uskutečnilo letos od ledna do března. Ukázalo, že předmětné smluvní a provozní modely jsou nastaveny funkčně a odpovídají charakteru a náročnosti poskytovaných služeb. V rámci posuzovaného vzorku bylo potvrzeno, že smluvní plnění odpovídala účelu uzavřených smluv a provozním potřebám České televize.

Při posuzování vzorku smluv zároveň nebyly identifikovány případy nadbytečných, duplicitních nebo fakticky nevyužívaných plnění. Ve zkoumaném vzorku nebyly zjištěny známky nehospodárnosti. V některých případech byly cenové podmínky dokonce pod úrovní běžné tržní praxe nebo byl rozsah poskytovaných služeb vyšší, než je za danou cenu obvyklé.

Závěrečná zpráva zároveň podle ČT potvrzuje, že u posuzovaných smluv fungují dostatečné kontrolní nástroje umožňující ověřovat soulad plnění se smluvními podmínkami.

