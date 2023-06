Z prvního kola volby postoupili bývalý ředitel televize Prima Martin Konrád a ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, shodně se čtrnácti hlasy, a současný šéf ČT Petr Dvořák, který od radních dostal dvanáct hlasů z patnácti. Z druhého kola je doplnili krizový manažer Pavel Hřídel a televizní producent Jan Štern, oba získali devět hlasů.

Systém volby na šéfa ČT Systém volby by se do budoucna mohl změnit. Podle vládní novely, která má platit od října, by se počet členů Rady ČT zvýšil z 15 na 18. Nově by třetinu z nich volili senátoři. To ale kritizuje opozice, podle níž to povede k tomu, že se Rada ČT rozšíří právě o členy volené Senátem, kde mají vládní strany výraznou většinu. Stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO uvedla, že tímto způsobem chce vláda upevnit současné vychýlení veřejnoprávních médií ve prospěch vládní koalice. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) novela naopak posílí nezávislost veřejnoprávních médií. Celkem se do letošní volby přihlásilo třináct uchazečů, pět z nich ale nesplnilo požadovaná kritéria. V prvním kole pak radní vyřadili bývalého zahraničního zpravodaje Jiřího Františka Potužníka, živnostníka Ondřeje Cóna a architekta Ondřeje Vrbíka.

Nyní jde volba do finále. Jaká jsou pravidla? Pokud žádný z kandidátů nezíská deset hlasů, volba se bude opakovat. Skončit to může i tak, že bude vypsán nový konkurz a vše pojede od začátku. Dvořákovi vyprší mandát v září, jestliže ani tehdy nebude rozhodnuto, vedení se dočasně ujme šéf zpravodajství ČT Zdeněk Šámal.

Petr Dvořák

Křeslo bude obhajovat Petr Dvořák. Pokud by uspěl, jednalo by se o jeho třetí mandát. Českou televizi vede od roku 2011, od roku 2014 je členem představenstva Evropské vysílací unie. Sedm let byl generálním ředitelem TV Nova, působil také jako viceprezident pro vysílání skupiny CME.

S přihláškou do aktuálního výběrového řízení váhal, nakonec uvedl, že před ČT stojí velké výzvy. Už v minulosti upozorňoval, že kvůli poklesu reálné hodnoty koncesionářského poplatku je médium podfinancované. Při současných podmínkách by televize musela rušit některé dokumentární pořady nebo i část sportovního vysílání. „Prioritou je zpravodajství a tvorba pro děti. Kamkoli dál se podíváte, tam by to mělo dopad,“ poznamenal Dvořák.

Česká televize proto podle mluvčí Karolíny Blinkové navrhuje komplexní změnu financování, která reflektuje současnou situaci a nestojí jen na navýšení koncesionářského poplatku. Více podrobností ale neuvedla.

Jan Souček

Velkým vyzyvatelem Dvořáka je vystudovaný právník a současný ředitel brněnského studia České televize Jan Souček. Kromě ČT působil i v televizi Nova, Rádiu Krokodýl a Českém rozhlasu.

Svou kandidaturu vysvětlil tím, že má potřebu ČT posunout dál. „V audiovizi pracuju bez jednoho roku třicet let a z toho posledních devět v top managementu České televize. Takže ta kandidatura mi přijde přirozená. A mám pocit, že ještě mám co nabídnout,“ uvedl.

Také podle něj je reforma financování médií veřejné služby nutná. „Považuji za klíčové současně s debatou o reformě financování odstartovat debatu o tom, co společnost od televize veřejné služby v následujících letech očekává. Je to otázka priorit, protože nikdy nebudeme mít na všechno,“ řekl.

Jan Štern

V České televizi v minulosti působil i bývalý poslanec za Občanské fórum, později za Občanskou demokratickou alianci Jan Štern. Byl producentem publicistických pořadů a vedoucím dramaturgem v centru dramatické tvorby. Kromě toho zastával i pozici programového stratéga televize Prima.

V současné době kritikou na účet ČT nešetří. „Česká televize bohužel ve své podstatné části programu neplní vzdělávací a kulturní funkci,“ prohlásil. Upozornil, že veřejnoprávní médium by nemělo výrazně investovat do výroby jednoduchých kriminálních seriálů nebo lifestylových magazínů, které mohou bez dotací vyrábět komerční televize.

Martin Konrád

Bývalý generální ředitel TV Prima Martin Konrád na post šéfa veřejnoprávní televize kandiduje podruhé. Před šesti lety ho porazil Dvořák. Upozorňuje na to, že ČT musí lépe hospodařit a šetřit. „Jestli dojdeme k tomu, že ČT je podfinancovaná, potom se určitě nebudu bránit navýšení poplatků. V kombinaci se změnou systému výběru bych považoval za dostačující poplatek 150 korun měsíčně,“ řekl Konrád.

Ten je v současné době ředitelem mediální agentury MMB Media Agency Czech, byl také obchodním ředitelem Regie Radio Music, krátce vedl agenturu Médea. Věnoval se také poradenství v oblasti manažerských dovedností.

Pavel Hřídel

Jediným kandidátem, který nechce zvyšovat koncesionářské poplatky, je krizový manažer Pavel Hřídel. „Naopak se domnívám, že aktuální poplatek je dostatečně vysoký pro zajištění nezávislosti ČT. Je třeba uvažovat o případné změně modelu výběru poplatku a zaměřit se na zlepšení hospodaření a efektivity výroby pořadů,“ uvedl.

Hřídel působí ve společnosti Batist Medical, která vyrábí roušky. Do května loňského roku byl generálním ředitelem teplárny ve Strakonicích, předtím pracoval na manažerských pozicích ve společnostech Filtration Group nebo Sítos. Je absolventem Vysoké vojenské letecké školy v Košicích.