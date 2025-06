Česká televize má mít nového šéfa do tří měsíců, radní to chtějí stihnout do prázdnin. | foto: Švancara Petr, ČTK

Kandidáti nejprve Radě ČT představí své projekty a následně zodpoví otázky radních. Pro zvolení potřebují minimálně 10 ze 17 hlasů. Pokud by nedostal žádný z kandidátů dost hlasů, sejdou se radní k nové volbě znovu za týden, tedy 25. června.

Jan Souček skončil ve funkci generálního ředitele České televize (ČT) 7. května. Radní ho odvolali proto, že údajně porušil zákon o České televizi. Souček s tím nesouhlasí. Od 8. května vede televizi Michal Fila, šéf divize korporátní služby.

Kdo postoupil do finále volby?

Rada ČT má od odvolání Součka tři měsíce na to, aby zvolila nového generálního ředitele. Do 7. srpna tak má být rozhodnuto. Radní to chtějí stihnout už do letních prázdnin. Termín volby si naplánovali na 18. června a ve středu 11. května vybrali pětici kandidátů, kteří postoupili do finále volby.

Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová (Karlovy Vary, 1. července 2022)

Zájem potvrdila jako první předsedkyně dozorčí rady Czech News Center Libuše Šmuclerová.

S Českou, respektive ještě i Československou televizí má bohaté zkušenosti. Jako dramaturgyně a moderátorka se podílela například na tvorbě pořadu, ve kterém se jako první objevily přenosy z demonstrací v roce 1989. Později přešla do tehdy nové Televize Nova, a to jako dramaturgyně. Stala se šéfredaktorkou publicistiky a později programovou a výkonnou ředitelkou TV Nova.

Jejím bývalým manželem je prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, s nímž vybudovala síť klinik estetické medicíny. Později se opět vrátila do novinářského prostředí, a to jako ředitelka vydavatelství Ringier. V roce 2014 se stala předsedkyní představenstva Czech News Center.

Jiří Ponikelský

Šéf programu ČT Sport Jiří Ponikelský.

Výkonný ředitel programu ČT sport zahájil kariéru v polovině 90. let rozvojem televizních a marketingových práv kolektivních sportů a jejich domácích soutěží. Od května 2009 je výkonným ředitelem sportovního kanálu ČT sport, kde nahradil Otakara Černého. Absolvent Strojní fakulty ČVUT si rozšířil vzdělání v oblasti komunikace a marketingu na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

Milan Fridrich

Ředitel programové divize ČT Milan Fridrich

Ředitel programové divize ČT Milan Fridrich má v televizi má na starosti programy ČT1, ČT2, ČT :D, ČT art s ČT sport.

V minulosti byl šéfeditorem zpravodajského kanálu ČT24 a výkonným ředitelem pro nová média. Ještě před Českou televizí sbíral zkušenosti v Českém rozhlase, kde vedl zahraniční redakci zpravodajství a byl také stálým zpravodajem v Bruselu. Pracoval i v Hospodářských novinách. Diváci ČT ho mohou znát také i jako autora cestopisných pořadů Postřehy odjinud.

Fridrich také učí na Fakultě sociálních věd UK a Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Je členem Televizního výboru Evropské vysílací unie (EBU), v minulosti byl i jeho viceprezidentem.

Hynek Chudárek

Výkonný ředitel obchodu ČT Hynek Chudárek.

Výkonný ředitel obchodu ČT kandidoval na post generálního šéfa už v minulosti. Do České televize nastoupil v roce 2012. Změnil tehdejší obchodní strategii, která byla založená na obchodu přes externí agenturu, a vybudoval obchodní oddělení uvnitř televize.

Chudárek v 90. letech spoluzaložil společnost na výrobu CD a DVD nosičů. V roce 2002 založil a poté spoluvlastnil hudební televizi Óčko. Podílel se na digitalizaci při přechodu z analogového na digitální vysílání.

Miroslav Karas

Miroslav Karas

Novinář a reportér byl v letech 2020 až 2024 ředitelem ostravského studia ČT, před tím byl zahraničním zpravodajem ČT v Polsku a v Rusku. Zkušenosti má i z Českého rozhlasu. V roce 2024 neúspěšně obhajoval post šéfa ostravského studia.

Kdo chtěl rovněž usednout do křesla ředitele ČT?

„Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 21 lidí. Některé přihlášky obsahovaly více či méně závažné nedostatky,“ uvedl po uzavření přihlašování na webu Rady ČT její předseda Karel Novák.

Formální nedostatky obsahovaly čtyři přihlášky. Tři uchazeči materiály doplnili, jeden (Michal Michálek) to udělat nemohl, protože má bakalářský stupeň vzdělání a v podmínkách bylo magisterské. Michálka proto radní na úvod jednání vyřadili.

Jakub Železný

Bývalý moderátor Událostí Jakub Železný

Moderátora Jakuba Železného diváci České televize nejlépe znají z pořadu Události nebo z Dobrého rána z Českou televizí. V současnosti pracuje jako mentor pro nové redaktory a moderátor publicistického cyklu Historie.cs.

Ještě před svým nástupem do televize pracoval Železný také v Českém rozhlasu. Začínal na stanici Vltava a v roce 2004 odtud přešel do Radiožurnálu jako moderátor zpravodajství.

Petr Mrzena

Ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena

Ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena před nástupem do České televize pracoval jako šéfredaktor zpravodajství na TV Nova. Později byl zpravodajem v Bruselu pro komerční zpravodajskou televizi Z1. V roce 2011 nastoupil do České televize, kde působil jako šéfredaktor zpravodajství a výkonný ředitel ČT24. V roce 2023 byl jmenován ředitelem zpravodajství a publicistiky.

Martin Konrád

Kandidát na šéfa ČT Martin Konrád. (31. května 2023)

Bývalý ředitel FTV Prima. V letech 1996 až 2006 působil jako obchodní ředitel media zastoupení Regie Radio Music. Dva roky zastával funkci generálního ředitele vydavatelství Metro ČR, odkud přešel do FTV Prima, kde byl od roku 2008 obchodním ředitelem, pak ředitelem generálním.

Jiří František Potužník

Mgr. Jiří František Potužník

Někdejší zpravodaj ČT v Bruselu, byl mluvčím premiéra Mirka Topolánka pro předsednictví Evropské unii či generálním komisařem české účasti na výstavách EXPO v Miláně a Dubaji. Na ředitele ČT kandiduje pravidelně od roku 2009.

Vendula Krejčová

Bývalá mluvčí České televize Vendula Krejčová

Redaktorka a moderátorka pořadu ČT Objektiv, který v letech 2006 až 2023 uváděla. Od listopadu 2023 do dubna 2025 byla tiskovou mluvčí veřejnoprávní televize.

Vladimír Kořen

Vladimír Kořen

Učitel a moderátor v ČT popularizuje vědu hlavně v pořadu Zázraky přírody. V letech 2010 až 2020 byl starostou města Říčan.

Na post generálního ředitele ČT se dále hlásili